«Икона»: Алёна Водонаева показала откровенные позы на кровати в Майами — фото
Телеведущая Алёна Водонаева появилась в откровенных образах в кружевном белье и чулках во время съёмок в Майами. Соответствующие фото модель опубликовала в личном блоге.
На снимках звезда расположилась на кровати в гостиничном номере. На её ногах красуются красные туфли на шпильке, а волосы распущены. Поза Водонаевой расслаблена.
Публикация собрала множество откликов от поклонников: «Смело», «Господи, какая потрясающая», «Шикарная», «Божественно», «Лучшая фигура», «Икона», «Это что-то на нереальном», «Фантастически красива», «Роскошь».
При этом модель не раз рассказывала, что наряду с похвалой регулярно получает непрошеные рекомендации касательно своей внешности. На советы поправиться и стать «более аппетитной» Алёна отвечала резко. Блогер объяснила это тем, что после перенесённого расстройства пищевого поведения она столкнулась с лишним весом и потратила два года на устранение последствий.
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