«Икона»: Алёна Водонаева показала откровенные позы на кровати в Майами — фото

08 июля 2026, 10:54

Алёна Водонаева опубликовала фото в кружевном белье из отеля в Майами

Алёна Водонаева (Фото: Instagram* @alenavodonaeva)

Телеведущая Алёна Водонаева появилась в откровенных образах в кружевном белье и чулках во время съёмок в Майами. Соответствующие фото модель опубликовала в личном блоге.