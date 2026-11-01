Страстный поцелуй на сцене: Мальбэк и Сюзанна заинтриговали фанатов

01 ноября 2026, 16:33

Мальбэк и Сюзанна воссоединились спустя шесть лет и представили альбом «Любовь»

Мальбэк и Сюзанна (Фото: Instagram* / @siuzannavarnina)

Музыкальный дуэт Мальбэк и Сюзанна снова выступил вместе, порадовав поклонников после шестилетнего перерыва. На концерте артисты представили новый совместный альбом под названием «Любовь». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Как рассказала Сюзанна, именно она стала инициатором воссоединения. Правда, с первой попытки вернуть проект не удалось: Рома Мальбэк отказался от предложения, объяснив, что прежние ценности, визуальный стиль и звучание больше не соответствуют тому, каким он видит проект сейчас.





«Ты отказал мне и сказал: "Знаешь, проект Мальбэк больше не базируется на тех ценностях, визуалах и звучаниях, которые имели место в прошлом. Я вынужден тебе отказать". Я сказала, что напишу тебе через год», — вспомнила певица.