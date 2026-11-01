Страстный поцелуй на сцене: Мальбэк и Сюзанна заинтриговали фанатов
Мальбэк и Сюзанна воссоединились спустя шесть лет и представили альбом «Любовь»
Музыкальный дуэт Мальбэк и Сюзанна снова выступил вместе, порадовав поклонников после шестилетнего перерыва. На концерте артисты представили новый совместный альбом под названием «Любовь». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Как рассказала Сюзанна, именно она стала инициатором воссоединения. Правда, с первой попытки вернуть проект не удалось: Рома Мальбэк отказался от предложения, объяснив, что прежние ценности, визуальный стиль и звучание больше не соответствуют тому, каким он видит проект сейчас.
«Ты отказал мне и сказал: "Знаешь, проект Мальбэк больше не базируется на тех ценностях, визуалах и звучаниях, которые имели место в прошлом. Я вынужден тебе отказать". Я сказала, что напишу тебе через год», — вспомнила певица.Пока артисты не спешат официально подтверждать, что их связывают не только музыкальные отношения. Однако поведение на концерте вызвало у поклонников немало вопросов: Мальбэк и Сюзанна вышли к публике вместе с дочерью Евангелиной-Софией, а затем страстно поцеловались прямо на сцене.