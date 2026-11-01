«Я тебя на Мальдивы скатала бесплатно»: Анастасия Волочкова разругалась с директором

01 ноября 2026, 16:43

Волочкова обвинила директора в предательстве и рассказала о финансовом конфликте

Анастасия Волочкова и Максим Николаев (Фото: Instagram* / @volochkova_art)

Анастасия Волочкова объявила о прекращении сотрудничества со своим директором и бывшим другом Максимом Николаевым. После концерта в Краснодаре балерина вышла на связь в соцсетях и заявила, что больше не работает с ним.





По словам артистки, Николаев её предал и забрал больше денег, чем ему полагалось по договорённости — речь идёт о проценте от гонорара. Волочкова не скрывала возмущения и напомнила бывшему сотруднику об их совместном отдыхе на Мальдивах в августе.





«Пусть это остается, Максим, на твоей совести. Я тебя на Мальдивы скатала? Скатала бесплатно. Ты там селфи делал, хвастался. Как тебе не стыдно?» — заявила балерина.