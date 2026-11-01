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Солист The Hatters Юра Музыченко поделился необычным утренним ритуалом

Певец Юра Музыченко рассказал, что день нужно начинать с самоиронии
Юра Музыченко (Фото: Instagram* / @yra_muzichenko)

Солист группы The Hatters Юра Музыченко поделился неожиданным способом начинать утро. Вместо привычных аффирмаций и слов о любви к себе артист предложил взглянуть на себя в зеркало и устроить небольшую порцию самокритики. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



По словам музыканта, этому приёму его научили ещё в театральной академии. Юра признался, что уже успел провести такой сеанс самокритики. Его коллега не упустил возможности подколоть артиста: если зеркало вдруг не справится со своей задачей, на помощь всегда придут друзья и напомнят всё необходимое.

Похоже, в компании Музыченко с чувством юмора и самоиронией всё в порядке. А вот рассчитывать на повышение самооценки после такого утреннего ритуала точно не стоит.

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Софья Метелева

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