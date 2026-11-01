Солист The Hatters Юра Музыченко поделился необычным утренним ритуалом

01 ноября 2026, 16:22

Певец Юра Музыченко рассказал, что день нужно начинать с самоиронии

Юра Музыченко (Фото: Instagram* / @yra_muzichenko)

Солист группы The Hatters Юра Музыченко поделился неожиданным способом начинать утро. Вместо привычных аффирмаций и слов о любви к себе артист предложил взглянуть на себя в зеркало и устроить небольшую порцию самокритики. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».