Солист The Hatters Юра Музыченко поделился необычным утренним ритуалом
Солист группы The Hatters Юра Музыченко поделился неожиданным способом начинать утро. Вместо привычных аффирмаций и слов о любви к себе артист предложил взглянуть на себя в зеркало и устроить небольшую порцию самокритики. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам музыканта, этому приёму его научили ещё в театральной академии. Юра признался, что уже успел провести такой сеанс самокритики. Его коллега не упустил возможности подколоть артиста: если зеркало вдруг не справится со своей задачей, на помощь всегда придут друзья и напомнят всё необходимое.
Похоже, в компании Музыченко с чувством юмора и самоиронией всё в порядке. А вот рассчитывать на повышение самооценки после такого утреннего ритуала точно не стоит.
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