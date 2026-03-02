Выписку Лерчек из роддома отложили на неопределённый срок
Выписка блогера Валерия Чекалина, более известной как Лерчек, из роддома была перенесена на неопределённый срок. Об этом сообщает Super.
Сегодня её планировали выписать из клиники Клинический госпиталь «Лапино», где даже заметили сотрудников полиции, однако планы изменились в последний момент.
Как стало известно, врачи приняли решение продлить госпитализацию из-за состояния молодой мамы. После родов у Валерии произошло кровотечение, поэтому медики считают необходимым продолжить наблюдение и не рисковать здоровьем пациентки.
Новорождённый малыш, появившийся на свет 26 февраля, чувствует себя хорошо, однако ребёнок родился недоношенным и также остаётся под контролем специалистов.
По словам инсайдеров, сейчас приоритетом остаётся полное восстановление матери и стабильное состояние ребёнка, поэтому сроки выписки пока не называются.
