Выписку Лерчек из роддома отложили на неопределённый срок

02 марта 2026, 20:48

Врачи решили оставить Лерчек под наблюдением из-за рисков для неё и ребёнка

Валерия Чекалина (Фото: Instagram* / @ler_chek)

Выписка блогера Валерия Чекалина, более известной как Лерчек, из роддома была перенесена на неопределённый срок. Об этом сообщает Super.