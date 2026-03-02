«Ни с кем другим не хотел бы»: Джастин Бибер отметил 32-летие со своей женой Хейли
Джастин Бибер поделился трогательными кадрами с женой со своего дня рождения
Джастин Бибер отпраздновал свой 32-й день рождения в компании супруги — Хейли Бибер. В личном блоге артист опубликовал серию тёплых снимков с праздника.
На одном из кадров певец задувает свечи на небольшом торте с клубникой, пока Хейли с улыбкой наблюдает за ним. На другом фото супруги позируют вместе, демонстрируя нежные чувства друг к другу.
«Ни с кем другим не хотел бы провести свой день рождения», — подписал публикацию Джастин, добавив эмодзи поцелуя.Хейли позже сделала репост снимков к себе в сторис.
Напомним, пара поженилась в 2017 году. Сейчас супруги воспитывают сына Джека Блюза, который появился на свет в августе. Ранее Хейли признавалась, что мечтает о большой семье, однако пока звёздная пара не спешит с пополнением.