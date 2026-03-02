«Ни с кем другим не хотел бы»: Джастин Бибер отметил 32-летие со своей женой Хейли

02 марта 2026, 21:23

Джастин Бибер поделился трогательными кадрами с женой со своего дня рождения

Джастин Бибер и Хейли Бибер (Фото: Instagram* / @lilbieber)

Джастин Бибер отпраздновал свой 32-й день рождения в компании супруги — Хейли Бибер. В личном блоге артист опубликовал серию тёплых снимков с праздника.





На одном из кадров певец задувает свечи на небольшом торте с клубникой, пока Хейли с улыбкой наблюдает за ним. На другом фото супруги позируют вместе, демонстрируя нежные чувства друг к другу.





«Ни с кем другим не хотел бы провести свой день рождения», — подписал публикацию Джастин, добавив эмодзи поцелуя.