Пробил информацию о клиентке через приложение: исповедь Олега Шепса и правда о шоу «Битва экстрасенсов»

Олег Шепс (Фото: Instagram*@ shepsolegofficial)
Олег Шепс, участник шоу «Битва экстрасенсов» и младший брат медиума Александра Шепса, сегодня находится на волне популярности. Его харизма сделала его настоящим секс-символом проекта, собравшим армию преданных поклонниц. Недавно 27-летний экстрасенс дал откровенное интервью олимпийской чемпионке Евгении Медведевой, раскрыв множество интересных деталей о своей работе и популярном проекте. Подробности — в материале «Радио 1».
Общение с мертвыми на «Битве экстрасенсов»Один из самых частых вопросов, который ему задают, касается общения с потусторонним миром. На экране контакт с духами выглядит просто и даже буднично, словно вызвать умершего — обычное дело. Однако в реальности, как признается Шепс, эта практика требует огромных энергетических затрат и особой подготовки, о чем зрители часто даже не догадываются.
По его словам, за кадром «Битвы экстрасенсов» скрывается куда более сложная и порой опасная работа, далекая от телевизионной зрелищности.
«На экране всё выглядит просто: пришёл, щёлкнул пальцами — и вот уже общаешься с потусторонним миром», — иронично замечает Олег Шепс.
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Молодой экстрасенс признаётся, что подобные практики даются ему крайне тяжело — как физически, так и эмоционально. Эффект имеет накопительный характер: после интенсивных съёмок порой требуются недели на восстановление энергетического баланса. Зрители не видят всей подноготной процесса — монтажеры вырезают многочасовую подготовку к испытаниям. Шепс начинает настраиваться на контакт с потусторонним миром за сутки до съёмок, а за несколько часов до начала и вовсе погружается в особое состояние.
Интересно, что подходы у медиумов разные: например, Влад Череватый использует в ритуалах могильную землю. Шепс же признаётся, что подобные методы ему не близки. Более того, иногда души умерших являются к нему самопроизвольно — без каких-либо специальных призывов или обрядов.
«Это не шоу, а серьёзная работа с тонкими материями», — подчёркивает экстрасенс.
Олег Шепс (Фото: Instagram*@ shepsolegofficial)
Разоблачение мага?Участники мистических шоу часто становятся объектами сплетен, и Олег Шепс не исключение. Недавно в сети обсуждали скандальную историю: якобы во время сеанса экстрасенс использовал специальное приложение, чтобы узнать личные данные клиентки — имя её матери и род занятий. Шепс категорически опроверг эти слухи, назвав их авторов «хайпожорами», которые зарабатывают на чужой репутации.
«Мои сеансы длятся целый час. Разве можно провести полноценную консультацию, зная только имя и профессию человека?» — возмущается медиум.
Соперничество с братомОсобый интерес вызывают отношения между братьями Шепсами — самыми харизматичными фигурами в мире телевизионной магии. Во время интервью с Евгенией Медведевой всплыл забавный эпизод: когда Александр Шепс позвонил их матери Людмиле в эфире у Иды Галич, та неожиданно заявила, что старший сын «посильнее в магии». Этот момент лишь подогрел интерес публики к вопросу — существует ли между братьями скрытое соперничество?
«Мы совершенно разные. Но именно это делает нашу семейную магическую династию такой особенной», — заявил экстрасенс.Хотя, как признаётся младший Шепс, после таких материнских оценок он иногда в шутку требует у брата «вернуть украденные силы».
Александр Шепс (Фото: кадр из программы «Экстрасенсы. Битва сильнейших»)
Сердце Шепса свободноЛичная жизнь медиума остаётся за закрытыми дверями — Шепс принципиально избегает обсуждения этой темы. Ходившие слухи о романе с коллегой Ириной Игнатенко он категорически опроверг. Известно лишь, что в 2022 году он пережил расставание, а осенью 2024-го на шоу признался Марату Башарову о пережитом предательстве. На вопрос о текущем статусе сердца экстрасенс лаконично ответил: «Свободно».
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Анастасия Хохлова