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Пробил информацию о клиентке через приложение: исповедь Олега Шепса и правда о шоу «Битва экстрасенсов»

Олег Шепс (Фото: Instagram*@ shepsolegofficial)

Олег Шепс (Фото: Instagram*@ shepsolegofficial)

Олег Шепс, участник шоу «Битва экстрасенсов» и младший брат медиума Александра Шепса, сегодня находится на волне популярности. Его харизма сделала его настоящим секс-символом проекта, собравшим армию преданных поклонниц. Недавно 27-летний экстрасенс дал откровенное интервью олимпийской чемпионке Евгении Медведевой, раскрыв множество интересных деталей о своей работе и популярном проекте. Подробности — в материале «Радио 1».

Общение с мертвыми на «Битве экстрасенсов»

Один из самых частых вопросов, который ему задают, касается общения с потусторонним миром. На экране контакт с духами выглядит просто и даже буднично, словно вызвать умершего — обычное дело. Однако в реальности, как признается Шепс, эта практика требует огромных энергетических затрат и особой подготовки, о чем зрители часто даже не догадываются.

По его словам, за кадром «Битвы экстрасенсов» скрывается куда более сложная и порой опасная работа, далекая от телевизионной зрелищности.

«На экране всё выглядит просто: пришёл, щёлкнул пальцами — и вот уже общаешься с потусторонним миром», — иронично замечает Олег Шепс.

Отношения с Шепсом, роман с заключенным и сын от неизвестного: как живет Мэрилин Керро после «Битвы экстрасенсов»
Отношения с Шепсом, роман с заключенным и сын от неизвестного: как живет Мэрилин Керро после «Битвы экстрасенсов»

Молодой экстрасенс признаётся, что подобные практики даются ему крайне тяжело — как физически, так и эмоционально. Эффект имеет накопительный характер: после интенсивных съёмок порой требуются недели на восстановление энергетического баланса. Зрители не видят всей подноготной процесса — монтажеры вырезают многочасовую подготовку к испытаниям. Шепс начинает настраиваться на контакт с потусторонним миром за сутки до съёмок, а за несколько часов до начала и вовсе погружается в особое состояние.

Интересно, что подходы у медиумов разные: например, Влад Череватый использует в ритуалах могильную землю. Шепс же признаётся, что подобные методы ему не близки. Более того, иногда души умерших являются к нему самопроизвольно — без каких-либо специальных призывов или обрядов.

«Это не шоу, а серьёзная работа с тонкими материями», — подчёркивает экстрасенс.

Олег Шепс (Фото: Instagram*@ shepsolegofficial)

Разоблачение мага?

Участники мистических шоу часто становятся объектами сплетен, и Олег Шепс не исключение. Недавно в сети обсуждали скандальную историю: якобы во время сеанса экстрасенс использовал специальное приложение, чтобы узнать личные данные клиентки — имя её матери и род занятий. Шепс категорически опроверг эти слухи, назвав их авторов «хайпожорами», которые зарабатывают на чужой репутации.

«Мои сеансы длятся целый час. Разве можно провести полноценную консультацию, зная только имя и профессию человека?» — возмущается медиум.

Соперничество с братом

Особый интерес вызывают отношения между братьями Шепсами — самыми харизматичными фигурами в мире телевизионной магии. Во время интервью с Евгенией Медведевой всплыл забавный эпизод: когда Александр Шепс позвонил их матери Людмиле в эфире у Иды Галич, та неожиданно заявила, что старший сын «посильнее в магии». Этот момент лишь подогрел интерес публики к вопросу — существует ли между братьями скрытое соперничество?

«Мы совершенно разные. Но именно это делает нашу семейную магическую династию такой особенной», — заявил экстрасенс.
Хотя, как признаётся младший Шепс, после таких материнских оценок он иногда в шутку требует у брата «вернуть украденные силы».

Александр Шепс (Фото: кадр из программы «Экстрасенсы. Битва сильнейших»)

Сердце Шепса свободно

Личная жизнь медиума остаётся за закрытыми дверями — Шепс принципиально избегает обсуждения этой темы. Ходившие слухи о романе с коллегой Ириной Игнатенко он категорически опроверг. Известно лишь, что в 2022 году он пережил расставание, а осенью 2024-го на шоу признался Марату Башарову о пережитом предательстве. На вопрос о текущем статусе сердца экстрасенс лаконично ответил: «Свободно».

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*запрещён в РФ.
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Дочери Аллы Довлатовой подарили квартиру стоимостью 56 млн рублей
Родители Аллы Довлатовой подарили своей внучке квартиру за 56 млн рублей
26 мая 2025, 10:10

Алла Довлатова (Фото: Instagram*, @alla_dovlatova)

Средняя дочь телеведущей и актрисы Аллы Довлатовой Александра будет жить новой квартире — такой дорогостоящий подарок ей сделали бабушка и дедушка (родители Аллы). Об этом Довлатова рассказала в шоу «Звезды сошлись».
Площадь жилья — 60 кв. м, а цена на данный момент составляет 56 млн рублей. Двухкомнатная квартира расположена в элитном жилом комплексе. Чтобы купить недвижимость, родители телеведущей продали дом в Санки-Петербурге, квартиру приобрели на стадии строительства.
В планах артистки сделать ремонт: прихожую покрасить в оливковый цвет, спальню — в нежно-персиковый, а кухню — в белый.
«Дочь моя вышла замуж, родила ребенка. Свою старую квартиру, которую я много лет сдавала, я отремонтировала, и теперь они живут там, рядом со мной. А это квартира для средней дочери — Саши, пенсионеры решили сделать ей подарок», — рассказала Довлатова.
Ранее покинувшая Россию оперная певица Мария Максакова** пыталась оспорить права собственных детей на имущество в Москве.

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*запрещён в РФ.
**признана в РФ иноагентом.
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«Мне казалось, что сердце остановится»: Дмитрий Соловьев раскрыл, как сделал предложение Дине Авериной
Дмитрий Соловьев рассказал, как сделал предложение Дине Авериной
26 мая 2025, 10:09

Дмитрий Соловьев и Дина Аверина (Фото: Инстаграм* @dinaaverina98)

Фигурист Дмитрий Соловьев в «Шоу Воли» поделился подробностями того, как сделал предложение художественной гимнастке Дине Авериной.
По словам спортсмена, у него было много вариантов, как сделать предложение.

«Сделать что‑то очень громкое, пафосное, красивое. Но, так как мы люди скромные и не любим ажиотажа, всё произошло дома за ужином 14 февраля. Я готовился к этому два часа. Мне казалось, что сердце остановится. Это было очень волнительно и даже не сравнимо с выходом на лед на Олимпиаде или чемпионате мира. Это особенный момент во всех смыслах жизни», — поделился Соловьев.

Аверина рассказала, что почувствовала сильное волнение избранника.

«Я стала догадываться, что он хочет сделать предложение, но не стала говорить об этом. Подождала, когда он сам соберется с мыслями. Минут через пять Дима сделал мне предложение, но я не ожидала и очень удивилась», — добавила Дина.

Свадьба влюбленных намечена на 7 июля текущего года.

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#сердце
#свадьба
#лёд
#любовь
#отношения
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«Люди не меняются»: четвертый брак Антона Батырева рухнул. Анна Савельева намекнула, из-за чего она ушла
26 мая 2025, 09:58

Антон Батырев и Анна Савельева (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Актер Антон Батырев снова оказался в центре внимания — его четвертый брак, который продлился менее двух лет, распался. Это расставание стало неожиданностью для поклонников, ведь еще недавно Батырев с теплотой рассказывал о своей супруге Анне Савельевой. Создавалось впечатление, что он нашел идеальную спутницу жизни. Что стало причиной разрыва на этот раз расскажет «Радио 1».

Семейная жизнь Батырева

По признанию Батырева, он особенно ценил в Анне спокойный характер, умение избегать конфликтов и поддерживать гармонию в отношениях. Он не раз подчеркивал, что они решали разногласия через диалог, без скандалов, а в их доме царила атмосфера взаимопонимания.

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Ради семьи Батырев изменил образ жизни — отказался от вредных привычек и после съемок спешил домой, где его ждали любимая женщина и маленький сын. В 2023 году пара официально зарегистрировала брак, а в прошлом году у них родился ребенок. Однако, несмотря на искренние усилия, этот союз не выдержал испытания временем.

Что произошло в семье Батырева

Антон Батырев (Фото: Инстаграм* @b.a.t.o.n)

Анна Савельева первой публично подтвердила факт расставания с Антоном Батыревым. В своих соцсетях она заявила, что приняла решение об окончании отношений. Теперь в ее профиле остались только снимки с сыном. Причину разрыва Анна описала без конкретных деталей, но ясно дала понять — терпеть сложившуюся атмосферу в отношениях больше не было сил.

«Люди не меняются», — с горечью отметила она, намекая на бесполезность попыток сохранить брак.
По ее словам, чаша терпения переполнилась, и возвращаться к этой теме она не намерена.

Антон Батырев (Фото: Инстаграм* @b.a.t.o.n)

Косвенным подтверждением возможных причин стал репост Анны в соцсетях видео блогера Art Barada о токсичном сценарии расставания. В ролике описывается модель поведения, когда мужчина, избегая ответственности, систематически провоцирует женщину на разрыв: холодностью, провокациями, игнором после ссор. В итоге инициатива разрыва формально исходит от партнерши, хотя фактически — это запланированный результат.

Поклонники восприняли этот репост как немой комментарий к их ситуации. Сам Батырев пока хранит молчание, но красноречивым жестом стало полное удаление следов совместной жизни из его аккаунтов.

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*Запрещен в РФ.
#актёр
#испытания
#любовь
#семьи
#брак
#шоу-бизнес
#статьи
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Старшая дочь многоженца Ивана Сухова раскрыла правду о жизни с отцом
Старшая дочь многоженца Ивана Сухова рассказала, что отец высокого мнения о себе
26 мая 2025, 09:54

Иван Сухов (Фото: кадр из программы «Пусть говорят»)

18-летняя Анна Сухова, старшая дочь скандально известного многоженца Ивана Сухова, поделилась откровениями о жизни с отцом в интервью блогеру Диме Кэш. Об этом пишет «StarHit».
По словам Анны, Иван претерпел значительные изменения в своих взглядах на жизнь, она наблюдала за этим процессом на протяжении многих лет.

«Мой папа был не таким раньше. Он к этому шел годами. Я видела, как его жизненная позиция менялась. Он был не особо уверен в себе и, похоже, глубоко запутался», — рассказала девушка.

Анна отметила, что ее отец часто придумывает примитивные оправдания своим действиям, что вызывает у нее недоумение.

Девушка также поставила под сомнение информацию о количестве детей у Сухова, опровергнув его утверждения о шести наследниках. По мнению Анны, эгоизм и завышенная самооценка движут ее отцом.

«Он считает себя очень важным, потому что все его дети и жены жалели его из-за трудного детства. И на этом фоне он пытается поднять свою самооценку», — заключила дочь многоженца.

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#дети
#изменения
#жизнь
#брак
#отец
#девушка
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«Бойфренд идёт нафиг»: Саша Спилберг рассказала о своей жизни после появления собаки
Саша Спилберг ни за что не отдаст собаку, даже если у её парня будет аллергия
26 мая 2025, 09:41

Саша Спилберг (Фото: Telegram, @@sashaspilberg)

Блогер и актриса Саша Спилберг считает, что собака — карликовый пудель по кличке Пэппа — полностью изменила её жизнь.
«Она мой лучший друг, первая собственная собака, за которой я сама ухаживаю. Я уверена, что собака позволяет любому человеку почувствовать себя в безопасности», — рассказала блогер изданию VOICE.
Она отметила, что не расстанется с любимым питомцем ни при каких обстоятельствах, даже если у её будущего парня будет аллергия на шерсть.
«Бойфренд идёт нафиг!» — заявила девушка.
Спилберг также рассказала, что путешествует вместе с Пэппа. Она отметила, что собака обладает спокойным характером, хотя иногда проказничает.
«Она очень чуткая, стеснительная. <…> Конечно, всё зависит от породы. <…> джеки (джек-рассел-терьер — прим. ред.) были всё мое детство, они немножко отбитые. Там хочется поругать, а эта что-нибудь сделает, она такая феечка, что даже ругать не хочется», — заключила блогер.
Саша Спилберг вместе со своим питомцем посетила фестиваль «Лапки», который проходил 24—25 мая в парке «Ходынское поле» в Москве для домашних животных и их хозяев.

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#любовь
#блогер
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