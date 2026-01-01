«Мы очень старались»: красивая история Сергея Косенко и Саши Belair подошла к концу
Блогеры Сергей Косенко и Саша Belair официально сообщили в соцсетях о расставании.
Пара, широко обсуждаемая в сети после резонансного видео с младенцем, призналась, что решение о разводе далось им непросто.
По словам Косенко, первые серьёзные разговоры о разрыве начались ещё около года назад. Супруги пытались сохранить брак и работали над отношениями, однако со временем стало ясно, что эти усилия не приводят к желаемому результату.
Сергей подчеркнул, что между ними не произошло какого-то одного критического события. Он тепло высказался о Саше, назвав её прекрасной женщиной, женой и матерью, и отметил, что их совместная жизнь была красивой и значимой главой.
Несмотря на расставание, блогер дал понять, что относится к прошлому браку с благодарностью и уважением, а главным приоритетом для обоих остаются их дети.
