Илья Авербух и его компания проиграли суд на 17 млн рублей

21 января 2026, 16:29

Компания Ильи Авербуха обязалась выплатить 8 млн рублей «МС Билдингс»

Илья Авербух (Фото: Instagram* / @averbukhofficial)

Суд по иску строительной компании «МС Билдингс» к ледовой фирме Ильи Авербуха — ООО «ММГ Скейтинг» — завершился мировым соглашением. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».