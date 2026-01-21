Илья Авербух и его компания проиграли суд на 17 млн рублей
Суд по иску строительной компании «МС Билдингс» к ледовой фирме Ильи Авербуха — ООО «ММГ Скейтинг» — завершился мировым соглашением. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Изначально истец требовал взыскать более 17 млн рублей: около 14 млн за выполненные работы и около 3 млн рублей неустойки.
По условиям соглашения, компания Авербуха обязалась выплатить 8 млн рублей, а оставшуюся часть долга фактически списали. Однако это произошло не просто так: «ММГ Скейтинг» должна в 2026–2027 годах заключить с «МС Билдингс» контракты на разработку документации и поставку металлоконструкций для ледовых арен и спортивных объектов в Крыму.
Если эти договоры не будут реализованы, истец сможет снова требовать оставшуюся сумму — те самые 17 млн рублей за вычетом уже уплаченного.
