Илья Авербух о нелестных словах бывшей жены в адрес Лизы Арзамасовой: «Мужчина должен молчать»

Илья Авербух и Лиза Арзамасова (фото: Telegram @averbukh_ilya)
В середине нулевых Илья Авербух развёлся с Ириной Лобачевой, родившей ему сына Мартина. Узнав об отношениях бывшего супруга и Лизы Арзамасовой, фигуристка позволяла себе нелестные высказывания в адрес новой избранницы спортсмена.
Несмотря на это, Авербух не стремится жёстко отвечать бывшей жене. Напротив, он благодарен Лобачевой за годы совместной жизни, общие спортивные достижения и, конечно, за первого наследника.
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«Я хочу сказать, что вместе с Ирой мы выиграли чемпионаты Европы и мира, серебро Олимпиады, за что всегда буду ей благодарен. Ира – мама моего сына Мартина. И это навсегда – уважение и благодарность. Мартин с 12 лет живёт со мной. А далее я впервые скажу „нет“ на все ответы, потому что мужчина должен молчать. Мне кажется, так. Непонятно, в чем оправдываться, непонятно, зачем объяснять… У нас с Ирой хорошие отношения. Она приходила на мой юбилей, говорила очень хорошие и важные слова. Она свободна в своих комментариях, а я свободен в том, чтобы молчать. Я иду своей дорогой. Я ей всегда благодарен», – откровенно высказался Авербух интервью Ксении Собчак на её YouTube-канале «Осторожно: Собчак».Напомним, что Илья Авербух уже почти пять лет счастлив в браке с актрисой Лизой Арзамасовой, которая младшего него на 21 год. Звезда «Папиных дочек» подарила фигуристу двоих детей: сына Льва и дочь Лию. Супруги за годы совместной жизни не давали никаких поводов для скандалов и сплетен.
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Анастасия Чинкова