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«Такой у него характер»: Алена Водонаева защитила Гогунского после его скандального высказывания о женщинах

Алена Водонаева оправдала Гогунского и объявила, что у него есть жизненный опыт
Алена Водонаева (Фото: Телеграм @Avodonaeva)

Алена Водонаева (Фото: Телеграм @Avodonaeva)

Телезвезда Алена Водонаева оправдала Виталия Гогунского после его скандального высказывания о женщинах.
Звезда реалити-шоу «Дом-2» защитила актера. Со слов Водонаевой, Виталий незаслуженно нарвался на негатив, поскольку его слова никак не затрагивают и не ущемляют женщин.

Алена отметила в Телеграм-канале VODA, что актер уже взрослый мужчина, который дважды был женат. Именно по этой причине Гогунский имеет право так выражаться и думать: он только рассказал о том, какую даму видит подле себя. Телеведущая также похвалила артиста и уточнила, что он весьма неплохо выглядит.

«Никто об этом не говорит. Если какую-то женщину не устраивает данный мужчина, у которого есть жизненные установки такие, принципы и система ценностей… Этот союз обречен, люди не будут вместе. В чем проблема? Он сидит рассказывает о себе, такой багаж за жизнь он нажил, такой у него характер <...> Может, он хочет рядом какую-то дурочку хихикающую? Может, она будет радоваться, что рядом Гогунский», — обратила внимание Водонаева.

Стоит напомнить, что актер оказался в эпицентре скандала после того, как объявил, что у женщин не может быть рядом с мужчиной плохого настроения. Если у нее недовольное лицо, то пусть «отправляется в сад». Высказывания Гогунского возмутили общественность, но некоторые звезды встали на его защиту.

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#актёр
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#скандал
#отношения
«Скоро нас будет трое!»: экс-участник Dream Team House Леша Янгер скоро впервые станет отцом
Блогер Леша Янгер объявил о беременности своей жены Татьяны
17 мая 2025, 14:28

Леша Янгер с женой Татьяной (Фото: Инстаграм* @youungeer)

В семье 23-летнего актера и блогера скоро появится малыш. Леша Янгер (Алексей Авдеев) и его супруга Татьяна признались, что у них будет ребенок.
Пара решила не скрывать беременность Татьяны. Супруги придумали необычный способ, как рассказать о значимом событии. Леша и его избранница появились в парных красных образах: они предстали в худи и спортивных штанах.

Янгер и его возлюбленная шли по красивой поляне, когда вдруг к ним в руки прилетела связка воздушных шаров.

«1 1=3. Скоро нас будет трое!», — гласила надпись на прикрепленной к шарам бумаге.

Влюбленные обменялись нежными поцелуями. Блогер выглядел очень счастливым и широко улыбался.

Леша Янгер с женой Татьяной (Фото: Инстаграм* @youungeer)


«Мы с нетерпением ждем появления нашего маленького чуда — скоро в нашей жизни появится новый член семьи», — подписал видео в соцсетях Леша.

Напомним, Янгер являлся участником Dream Team House, где его соседями были Даня Милохин и Аня Покров. Леша писал песни и работал актером. Он озвучил домовых Тимфину и Тупикфину в мультфильме «Финник», а еще исполнил роль блогера в молодежном драмеди «Лэйт Найт Скул».

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Телеведущая Ирена Понарошку внезапно начала есть мясо после 12 лет вегетарианства

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Телеведущая Ирена Понарошку внезапно начала есть мясо после 12 лет вегетарианства
17 мая 2025, 14:21

Ирена Понарошку (фото: Telegram @irena_ponaroshku)

Ирена Понарошку сделала неожиданное признание. 42-летняя телеведущая внезапно решила отказаться от вегетарианства, которого придерживалась 12 лет.
Знаменитость опубликовала юмористический ролик на эту тему в личном блоге. Телезвезда пошутила, что перестала быть вегетарианкой из-за одной креветки, сравнив её с запретным плодом. Затем она уточнила, что решение начать есть мясо и морепродукты пришло к ней совершенно спонтанно.

«У меня не выпали волосы, не отвалился хвост, меня не заставили есть мясо врачи – с помощью витаминов мне удавалось компенсировать все ограничения в рационе», – отметила Понарошку.
Журналистка подчеркнула, что начала есть всё, поскольку почувствовала, что сейчас это было бы правильно. Однако теперь она опасается, что столкнётся с хейтом, поскольку долгие годы отстаивала вегетарианство, которое стало частью её бренда.

Понарошку поблагодарила вегетарианство за огромную роль в её жизни и объявила о готовности начать новую главу в жизни.

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#шоу-бизнес
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«Почему ребенок в этом участвует?»: Инстасамка возмущена выступлением 7-летней Василисы Кукояки с фразой в песне «пенис большой»
Инстасамка раскритиковала выступление 7-летней Василисы Кукояки
17 мая 2025, 14:07

Инстасамка (Фото: Телеграм @instasamkacore)

Вчера 7-летняя Василиса Кукояка впервые выступила на стадионном концерте группы «Хлеб», в состав который входит ее отец Денис Кукояка.
Многие поклонники поддержали певца и его наследницу, когда тот опубликовал видео с мероприятия в своих соцсетях.

«Разбила нам вчера сердечки», «Ну звездочка!», «Пусть каждую девочку так любит папа», «Это очень трогательно», «Не могу перестать смотреть на реакцию Дениса», — написали они в комментариях.

Денис Кукояка и Василиса Кукояка (Фото: Инстаграм* @denisque)


Однако не все остались в восторге от «недетского текста» песни, которую исполняла Василиса. Исполнительница Инстасамка назвала происходившее «издевательством над семилетним ребенком».

«На фите семилетний ребенок, так же весь этот ад исполняется на ВТБ арене в центре Москвы. Что происходит? Почему ребенок в этом участвует? Почему ее родители на этом зарабатывают?», — выразила свое мнение артистка в Телеграм-канале.

Инстасамка выложила текст композиции, которую Василиса исполняла вместе с участниками группы. Рэп-исполнительница отметила, что в одном из куплетов присутствовала фраза «пенис большой».

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Пчела облюбовала Эмму Стоун на красной дорожке в Каннах
Пчела атаковала Эмму Стоун на премьере «Эддингтона» в Каннах
17 мая 2025, 13:46

Педро Паскаль (Фото: Инстаграм*/pascalispunk)

Голливудские актеры появились на премьере черной комедии «Эддингтон» на красной ковровой дорожке Каннского фестиваля. Главные роли в картине исполнили Эмма Стоун, Хоакин Феникс, Педро Паскаль и Остин Батлер.
Во время позирования фотографам мимо них неожиданно пролетела пчела. Сначала Эмма попыталась отмахнуться от нее рукой, но безуспешно. Остин попытался помочь партнерше, подув на насекомое. Однако и такая тактика не сработала: пчела начала активно виться вокруг актрисы.

Тогда к борьбе с настырным насекомым подключился Паскаль. Изначально Стоун старалась сохранять невозмутимый вид, но вскоре прислонилась к Педро и отшатнулась назад. В итоге крылатая напасть все же оставила ее, однако эпичный момент успели запечатлеть папарацци.

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#звёзды
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Муж Елены Земляникиной рассказал про роковой день, когда она погибла в ДТП
17 мая 2025, 13:40

Екатерина и Александр Стриженовы (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

В звёздную семью Стриженовых 14 мая пришла беда – трагически умерла старшая сестра Александра Елена Земляникина. Актриса попала под колёса мотоцикла, когда спешила к своим студентам.
Авария произошла на проспекте Вернадского в Москве. Елена решила перебежать дорогу на красный сигнал светофора, но на неё налетел байк, водитель которого ехал с превышением скорости, пишет издание StarHit.

Сегодня родные и близкие прощаются с Земляникиной. Муж погибшей Александр Крылов рассказал, что в тот роковой день ничто не предвещало беды. Супруги созвонились в последний раз незадолго до аварии. Елена сообщила, что спешит к студентам, а Александр заявил, что отправился за покупками.

Мужчина ждал супругу дома, но в какой-то момент раздался звонок.

«Через какое-то время она звонит, я беру трубку, а там мужской голос. Сначала я подумал, что это розыгрыш, но, к сожалению…», – вздохнул Крылатов.
Супруг погибшей поделился, что у них всегда была договорённость о том, что он должен уйти первым, поскольку она без него справится, а он без неё – нет. Однако судьба решила иначе.

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Умерла советская актриса Елена Земляникина
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