«Такой у него характер»: Алена Водонаева защитила Гогунского после его скандального высказывания о женщинах

Алена Водонаева (Фото: Телеграм @Avodonaeva)
Телезвезда Алена Водонаева оправдала Виталия Гогунского после его скандального высказывания о женщинах.
Звезда реалити-шоу «Дом-2» защитила актера. Со слов Водонаевой, Виталий незаслуженно нарвался на негатив, поскольку его слова никак не затрагивают и не ущемляют женщин.
Алена отметила в Телеграм-канале VODA, что актер уже взрослый мужчина, который дважды был женат. Именно по этой причине Гогунский имеет право так выражаться и думать: он только рассказал о том, какую даму видит подле себя. Телеведущая также похвалила артиста и уточнила, что он весьма неплохо выглядит.
Стоит напомнить, что актер оказался в эпицентре скандала после того, как объявил, что у женщин не может быть рядом с мужчиной плохого настроения. Если у нее недовольное лицо, то пусть «отправляется в сад». Высказывания Гогунского возмутили общественность, но некоторые звезды встали на его защиту.
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Алена отметила в Телеграм-канале VODA, что актер уже взрослый мужчина, который дважды был женат. Именно по этой причине Гогунский имеет право так выражаться и думать: он только рассказал о том, какую даму видит подле себя. Телеведущая также похвалила артиста и уточнила, что он весьма неплохо выглядит.
«Никто об этом не говорит. Если какую-то женщину не устраивает данный мужчина, у которого есть жизненные установки такие, принципы и система ценностей… Этот союз обречен, люди не будут вместе. В чем проблема? Он сидит рассказывает о себе, такой багаж за жизнь он нажил, такой у него характер <...> Может, он хочет рядом какую-то дурочку хихикающую? Может, она будет радоваться, что рядом Гогунский», — обратила внимание Водонаева.
Стоит напомнить, что актер оказался в эпицентре скандала после того, как объявил, что у женщин не может быть рядом с мужчиной плохого настроения. Если у нее недовольное лицо, то пусть «отправляется в сад». Высказывания Гогунского возмутили общественность, но некоторые звезды встали на его защиту.
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Ольга Енгалычева