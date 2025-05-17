Максим Матвеев о любовных сценах с женой Лизы Боярской: «Было сложно смотреть»

Максим Матвеев и Елизавета Боярская (Фото: Инстаграм* @lizavetabo)
Актер Максим Матвеев раскрыл свое отношение к любовным сценам жены Елизаветы Боярской. Артист заявил в новом выпуске «5 книг», что уже привык к участию возлюбленной в таких сценах.
Со слов Максима, у него не сразу получилось смириться с этим.
Актер рассказал, что люди его профессии с трудом привыкают к тому, что их возлюбленные могут сниматься в подобных сценах. Однако артист раскрыл, что со временем приходит осознание, ведь это часть любой работы актера, из-за чего нужно смириться.
Максим и Лиза относятся к ролям друг друга спокойно. Артист отметил, что в их отношениях возникают и бытовые проблемы, как и у любой незнаменитой семьи.
Стоит напомнить, что Максим Матвеев и Елизавета Боярская поженились в 2010 года и растят двоих сыновей — Андрея и Григория.
Читайте также:
«Я плохая мать»: Маша Распутина пожаловалась на проблемы с дочерью
«В «Вампирах» его поменяют»: мама Глеба Калюжного раскрыла, как будет развиваться карьера сына на фоне его ухода в армию
Дениса Клявера шокировало заявление его наследников: «Ни один не хочет заниматься»
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Актер рассказал, что люди его профессии с трудом привыкают к тому, что их возлюбленные могут сниматься в подобных сценах. Однако артист раскрыл, что со временем приходит осознание, ведь это часть любой работы актера, из-за чего нужно смириться.
Максим и Лиза относятся к ролям друг друга спокойно. Артист отметил, что в их отношениях возникают и бытовые проблемы, как и у любой незнаменитой семьи.
«Я бы не сказал, что сразу, потому что успокаиваешься постепенно, но сначала, конечно, было сложно смотреть. Сначала, когда ты находишься в самом раннем этапе взаимоотношений. Это — часть нашей работы. Такой же, как у всех, ты понимаешь, нет никакой исключительности», — откровенничал Матвеев.
Стоит напомнить, что Максим Матвеев и Елизавета Боярская поженились в 2010 года и растят двоих сыновей — Андрея и Григория.
Читайте также:
«Я плохая мать»: Маша Распутина пожаловалась на проблемы с дочерью
«В «Вампирах» его поменяют»: мама Глеба Калюжного раскрыла, как будет развиваться карьера сына на фоне его ухода в армию
Дениса Клявера шокировало заявление его наследников: «Ни один не хочет заниматься»
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Ольга Енгалычева