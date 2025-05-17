Юлия Высоцкая впервые пошутила о своих кулинарных способностях, ответив хейтерам

Юлия Высоцкая (фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
Юлия Высоцкая с юмором ответила на давние насмешки в соцсетях, связанные с её готовкой.
Телеведущая в личном блоге опубликовала фото пирога, фрукты на котором заметно подгорели.
Напомним, что в 2023 году в Сети активно обсуждали кулинарные «промахи», обнаруженные в шоу звезды «Едим дома». Многие блюда, которые она там готовила, выглядели сильно подгоревшими или, напротив, сырыми, но Юлия называла их «домашними шедеврами».
Несмотря на критику в соцсетях, новые выпуски продолжают выходить на телеканале НТВ. Также Высоцкая выпускает кулинарные книги и развивает сеть студий по приготовлению еды.
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«Не сожгла, а закарамелизировала», – подписала снимок Высоцкая, добавив перевёрнутый смайлик.Данный комментарий стал первым публичным ответом на продолжающиеся многие годы шутки в адрес Высоцкой.
Напомним, что в 2023 году в Сети активно обсуждали кулинарные «промахи», обнаруженные в шоу звезды «Едим дома». Многие блюда, которые она там готовила, выглядели сильно подгоревшими или, напротив, сырыми, но Юлия называла их «домашними шедеврами».
Несмотря на критику в соцсетях, новые выпуски продолжают выходить на телеканале НТВ. Также Высоцкая выпускает кулинарные книги и развивает сеть студий по приготовлению еды.
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Анастасия Чинкова