Илья Сатир впервые показал новую возлюбленную после расставания с Катей Кищук
Блогер и пародист Илья Сатир (настоящее имя — Илья Шабельников) впервые публично показал свою новую возлюбленную. В личном блоге он поделился серией снимков, сделанных в фотобудке, на которых запечатлён страстный поцелуй пары.
Избранницей 35-летнего блогера стала девушка по имени Юлия. Пока Сатир не раскрывает подробностей их знакомства и отношений, однако опубликованные фотографии стали первым публичным подтверждением нового романа.
Напомним, в прошлом году Илья расстался с певицей Катей Кищук. После разрыва артист не афишировал личную жизнь, поэтому появление новых романтических кадров стало неожиданностью для поклонников.
Широкую известность Илья Сатир получил благодаря своему YouTube-каналу с пародиями на известных блогеров, артистов и медийных персон. За годы карьеры он стал одним из самых популярных авторов юмористического контента в российском сегменте интернета.
До отношений с Кищук блогер состоял в союзе с Марией Саранцевой. В 2016 году у пары родилась дочь Таисия. Несмотря на расставание, бывшие возлюбленные сохранили хорошие отношения и вместе участвуют в воспитании ребёнка.
Кроме того, Илья принимал участие в проекте «Быстрые свидания», где у него возникла симпатия к фитнес-тренеру Кристине Шуваловой. Однако роман не получил продолжения, а позже блогер заявлял, что ему не понравились попытки использовать эту историю для привлечения внимания.
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