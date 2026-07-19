Илья Сатир впервые показал новую возлюбленную после расставания с Катей Кищук

19 июля 2026, 12:08

Блогер Илья Сатир показал страстный поцелуй с новой избранницей

Илья Сатир (Фото: Instagram* / @satyr_ilya)

Блогер и пародист Илья Сатир (настоящее имя — Илья Шабельников) впервые публично показал свою новую возлюбленную. В личном блоге он поделился серией снимков, сделанных в фотобудке, на которых запечатлён страстный поцелуй пары.