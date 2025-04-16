Продюсер Вольтов сомневается в решении Юры Борисова заключить контракт в Голливуде

Юра Борисов (Фото: Телеграм, @uyranorysov)
Недавно 32-летний актёр Юра Борисов после триумфа фильма «Анора», в котором он снялся, подписал контракт с голливудским агентством United Talent Agency (UTA). После публикации этой новости многие решили, что Юре будут предлагать работу с мировыми звёздами кино. Однако, российский журналист, бизнес-тренер и продюсер Евгений Вольтов не уверен, что контракт с агентством поможет Борисову стать голливудской звездой. По его словам, у российского актёра получилось бы закрепиться на Западе и без агентства, причём даже быстрее, чем с ним. Он также отметил, что молодой звезде лучше отдавать предпочтение агенту, а не агентству.
«Потому что в агентстве новый артист — всегда 46-й на очереди справа. И именно наличие звёздных кейсов у этого самого агентства — далеко не гарант качества! Потому что сначала оно преследует интересы флагманов», — цитирует слова Вольтова издание «7Дней.ru».Продюсер также рассказал, как найти хорошего агента: при первой встрече надо расспросить о проектах, которые он реализовал с нуля, сколько это стоило и как он работал.
«Хороший специалист легко поделится кейсами, потому что делал их сам. Сомнительный же предложит поискать целевую аудиторию, походить на светские мероприятия и потестировать разные образы на фотосессии за два миллиона рублей», — объяснил эксперт.Ранее актёр Марк Эйдельштейн поделился впечатлениями от встречи с Канье Уэстом, которая прошла в напряжённой атмосфере. Так, он и Юра Борисов столкнулись с рэпером в лифте. Музыкант начал очень пристально разглядывать худи Юры, а после заявил, что одежда Борисова — копия его бренда, и обвинил русских актёров в краже дизайна.
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