«Герой существует, потому что существует Даня»: покинувший Россию Милохин мог сыграть главную роль в «Аноре»

Даня Милохин (фото: Telegram @miLOHin228)
Блогер Даня Милохин мог сыграть главную роль в фильме «Анора». Об этом рассказал Марк Эйдельштейн, которому в итоге досталась эта роль.
Оказалось, что во время написания сценария режиссёр Шон Бэйкер вдохновлялся Милохиным, под которого и создавал героя.
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«Мой герой существует, потому что существует Даня Милохин. <…> Даня тогда был в Америке, и был главным референсом Шона. Он хотел видеть его. Даня крутой в том, что он не актёр, а супер искренний, без маски», – отметил Эйдельштейн на шоу «Вписка».После начала СВО Даня Милохин покинул Россию и лишился большей части своих фанатов, рекламных контрактов и заработка. Он пытался приезжать в Москву, однако из-за страха попасть в армию решил больше не предпринимать попыток возвращения.
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Анастасия Чинкова