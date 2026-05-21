В Москве прошло разбирательство по иску Бони к Кибе из-за слов о «продаже тела»

21 мая 2026, 14:13

Адвокат Бони Лунёв рассказал о дружественной обстановке в суде по иску к Кибе

Виктория Боня (Фото: Instagram* @victoriabonya)

В московском суде прошло заседание по иску Виктории Бони к Авроре Кибе. Экс-звезда «Дома-2» требует три миллиона рублей за порочащие заявления: якобы Боня была чьей-то любовницей и «продавала своё тело за деньги». Адвокат Бони Алексей Лунёв раскрыл детали прошедшего заседания.





В беседе с корреспондентом Super представитель истца сообщил: заседание прошло в дружественной обстановке. Защита Кибы настаивает, что Аврора не делала таких заявлений. Судья потребовала нотариально заверенные доказательства. Боня и её команда предоставят их.

«Эта информация публиковалась в сторис, а они со временем удаляются, но мы будем искать способы восстановить и представить эти материалы. Уже сам факт того, что она отказывается от своих слов, показывает: она понимает, что совершила ошибку. Надеюсь, это станет для неё уроком, чтобы впредь осторожнее выражаться и не говорить подобного о людях», — высказался Лунёв.