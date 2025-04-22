«Меня огорошили!»: мачеха дочери Волочковой высказалась об отмене пышной свадьбы

Елена Николаева (фото: ВКонтакте @elenanikas)
Телеведущая Елена Николаева прокомментировала решение падчерицы Ариадны Волочковой отменить пышную свадьбу. Она призналась, что эта новость «огорошила» её, поскольку торжество запланировано на 26 апреля.
На протяжении нескольких месяцев балерина Анастасия Волочкова рассказывала о свадьбе с королевским размахом, которую она организовывает для своей единственной дочери. Однако за несколько дней до мероприятия стало известно, что грандиозное торжество отменяется, а вместо него состоится закрытая свадьба, куда попадут только родственники и друзья молодожёнов и их семей.
Читайте также:
«Никто не будет допущен»: Волочкова раскрыла детали роскошной свадьбы дочери
«Я буду королевой, а Ариша — принцессой»: Анастасия Волочкова рассказала о предстоящей свадьбе дочери
«Безумие»: Волочкова возмущена решением худрука Королевской балетной школы Британии нанять полных танцовщиц
«Если честно, вы меня огорошили! Просто из того, что я знаю, я невольно стала участником этой драмы. Я была не в контексте и, может, неправильно отреагировала на слова пышной свадьбе. Думаю, что Ариадна до последнего не верила, что будут журналисты. А когда поняла, что это торжество не пройдет тихо, всё отменила», – отметила Николаева в беседе с порталом Woman.ru.Телеведущая подчеркнула, что свадьба для Ариадны играет второстепенную роль, поскольку намного важнее для неё венчание. К тому же, девушка очень скромна и никогда не любила повышенного внимания к своей персоне.
Читайте также:
«Никто не будет допущен»: Волочкова раскрыла детали роскошной свадьбы дочери
«Я буду королевой, а Ариша — принцессой»: Анастасия Волочкова рассказала о предстоящей свадьбе дочери
«Безумие»: Волочкова возмущена решением худрука Королевской балетной школы Британии нанять полных танцовщиц
Анастасия Чинкова