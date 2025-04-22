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«Меня огорошили!»: мачеха дочери Волочковой высказалась об отмене пышной свадьбы

Мачеха Ариадны Волочковой «огорошена» новостью об отмене пышной свадьбы
Елена Николаева (фото: ВКонтакте @elenanikas)

Елена Николаева (фото: ВКонтакте @elenanikas)

Телеведущая Елена Николаева прокомментировала решение падчерицы Ариадны Волочковой отменить пышную свадьбу. Она призналась, что эта новость «огорошила» её, поскольку торжество запланировано на 26 апреля.
На протяжении нескольких месяцев балерина Анастасия Волочкова рассказывала о свадьбе с королевским размахом, которую она организовывает для своей единственной дочери. Однако за несколько дней до мероприятия стало известно, что грандиозное торжество отменяется, а вместо него состоится закрытая свадьба, куда попадут только родственники и друзья молодожёнов и их семей.

«Если честно, вы меня огорошили! Просто из того, что я знаю, я невольно стала участником этой драмы. Я была не в контексте и, может, неправильно отреагировала на слова пышной свадьбе. Думаю, что Ариадна до последнего не верила, что будут журналисты. А когда поняла, что это торжество не пройдет тихо, всё отменила», – отметила Николаева в беседе с порталом Woman.ru.
Телеведущая подчеркнула, что свадьба для Ариадны играет второстепенную роль, поскольку намного важнее для неё венчание. К тому же, девушка очень скромна и никогда не любила повышенного внимания к своей персоне.

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«Всё готово, и моё платье в том числе»: Волочкова прокомментировала слухи об отмене свадьбы дочери
Анастасия Волочкова назвала провокацией слухи об отмене свадьбы дочери
22 апреля 2025, 13:57

Анастасия Волочкова (фото: Instagram* @volochkova_art)

Анастасия Волочкова возмущена слухами об отмене свадьбы её дочери. Балерина опровергла эти сведения и заявила, что торжество состоится по плану – жених и невеста уже отправились в Петербург.
«Я не знаю, что там пишут, а про то, что отменила свадьбу – это всё провокация. Выгодно только тем, кто от зависти не хочет, чтобы эта свадьба состоялась», – отметила Волочкова в беседе с порталом Woman.ru.
Балерина подчеркнула, что свадьба состоится по плану в Петербурге, в особняке Мясникова. К торжеству уже всё готово, в том числе и платье самой балерины.

Волочкова отметила, что приедет в Петербург на один день, а после мероприятия вернётся в Москву, где сыграет в спектакле «Одержимость».

«Так что хочу сказать всем: не ведитесь на провокации, это безумие! Свадьба будет», – заключила звезда.
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*запрещён в РФ
#анастасия волочкова
#свадьба
#мероприятия
#петербург
#фейки
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«Смотрит фильмы с моим участием, но с каким лицом…»: Дмитрий Нагиев высказался о младшем сыне, которого скрывал 16 лет
Дмитрий Нагиев рассказал про младшего сына, которого скрывал 16 лет
22 апреля 2025, 13:42

Дмитрий Нагиев (фото: Instagram* @nagiev.universal)

Совсем недавно публика узнала, что, помимо известного всем Кирилла, у Дмитрия Нагиева есть ещё один сын. Об этом актёр проговорился сам.
Недавно в очередном интервью артист сообщил, что у него есть младший сын, которому уже 16 лет.

«Я всё время спорю с сыном, – кстати, вы первые, кому я это говорю, – со своим сыном Марком. Да, впервые звучит это имя. Ему 16 лет. Я с ним спорю. Он смотрит только очень хорошее, очень глубокое кино. Вот прямо идёт по шедеврам. И мне говорит: „Смотри тоже“», – поделился Нагиев.
Проекты с участием отца Марк тоже смотрит, но, судя по словам Дмитрия, не все из них нравятся юноше.

«Куда он денется! Он смотрит. Вопрос: с каким лицом он смотрит фильмы с моим участием…», – иронично высказался Нагиев в беседе со StarHit на съёмках сериала «Санкционер».
Нагиев заявил, что пока не знает, пойдёт ли Марк по его стопам, поскольку он надеялся, что и Кирилл не пойдёт, но он поступил во МХАТ и сейчас является востребованным актёром.

После Нагиев назвал профессию артиста очень завистливой и не приносящей огромного состояния.

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*запрещён в РФ
#кино
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#артист
#сын
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«Спекулирует патриотизмом?»: что Лепс, Лоза, SHAMAN и другие звезды ответили на предложение спеть бесплатно на 9 мая
22 апреля 2025, 13:39

Ярослав Дронов (Фото: Instagram*/shaman.me)

В Госдуме предложили певцам бесплатно выступить на концертах к 9 Мая. Мнения артистов разделились. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Инициативу направила депутат Госдумы Нина Останина министру культуры Ольге Любимовой и региональным властям. Она предложила 9 мая провести бесплатные концерты в честь 80-летия Победы. Она отметила, что траты средств из бюджета на звезд сейчас не уместны и пусть артисты покажут патриотизм бескорыстно.

«Меня огорошили!»: мачеха дочери Волочковой высказалась об отмене пышной свадьбы
«Меня огорошили!»: мачеха дочери Волочковой высказалась об отмене пышной свадьбы

«Преданность и любовь к Отчизне должны проявляться не в гонорарах <…> Олег Газманов получает десятки миллионов рублей за 40 минут», — сказала она.
Еще от нее поступило предложение на ряд патриотических концертов в течение всего месяца. Оплачиваться артистам будут проживание, поезд и питание.

Юрий Лоза

Юрий Лоза (Фото: YouTube/@yuryloza2021)

Артист указал, что выступления — профессиональный и оплачиваемый труд. С ним согласился Иосиф Пригожин, объяснив это тем, что деньги должны выплачиваться, потому что у артистов есть семьи и свои обязанности.

«Кто спекулирует патриотизмом? Все живут в этой стране, зарабатывают деньги, обеспечивают свои семьи. Это работа, почему ее обесценивают?» — пояснил он.

Продюсер назвал такую инициативу провокацией и попыткой разжечь вражду.


Сергей Мазаев


Певец тоже не согласился со словами депутата, сравнив концерт с любой другой оплачиваемой работой. И добавил, что не все артисты получает большие гонорары.

Вика Цыганова


Цыганова, напротив, сказала, что нежелание выступать бесплатно для своих коллег — это обесценивание праздника.

Григорий Лепс

Григорий Лепс (Фото: Instagram*/gvleps)

Лично певец никак не комментировал инициативу парламентария, но за него сказал его директор Максим Урюпин. Он заявил, что его подопечный согласится с любым решением властей.

SHAMAN

Певец уклонился от ответа, добавив, что обязательно споет на празднике, но не уточнил будет ли это делать бесплатно.

Ярослав Дронов (Фото: Instagram*/shaman.me)

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«Ну и какая она не колдунья?!»: Ида Галич пойдёт на концерт популярной певицы сразу после родов
Ида Галич собирается посетить концерт Надежды Кадышевой сразу после родов
22 апреля 2025, 13:30

Ида Галич (фото: Telegram @GALICH_onok)

Ида Галич наслаждается второй беременностью – уже через несколько месяцев у неё родится дочь. 34-летняя блогер ведёт активный образ жизни и уже строит планы на время после рождения ребёнка.
Звезда соцсетей рассказала, что приобрела билет на концерт народной артистки России Надежды Кадышевой, который состоится в конце августа. Галич надеется к тому времени полностью восстановиться после родов.

«Песни ансамбля «Золотое Кольцо» я любила еще до всеобщей истерики, но искренне радуюсь, что любимая Надежда сейчас снова в ТОПе! Ну и какая она не колдунья?!», – написала Ида в своём Telegram-канале.
Напомним, что пол будущего ребёнка Галич узнала во время путешествия по Антарктиде.

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Дмитрий Нагиев признался, почему Жора Крыжовников отказался снимать его в «Слове пацана»: «Он гнида про возраст что-то говорил»
Дмитрий Нагиев заявил, что не появился в «Слове пацана» из-за возраста
22 апреля 2025, 13:25

Дмитрий Нагиев (Фото: Инстаграм* @nagiev.universal)

Оказалось, что актер Дмитрий Нагиев мог бы сняться в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», но режиссер Жора Крыжовников отказал ему.
Выяснилось, что препятствием для съемок в проекте стал возраст Нагиева — в этом году ему исполнилось 58 лет. Но, судя по всему, зла актер на режиссера не держит — Жора предложил ему иную роль.

Крыжовников стал шоураннером нового сериала «Санкционер» и написал ключевую роль — бизнесмена Василия Баранова — специально под Дмитрия.

«Он гнида про возраст что-то говорил. Я ему говорю: «Да чего такого? Пацаны и такие бывают». Не взял. Может быть, нет роли. Может быть, он меня разлюбил. Может, меня не любил никогда», — шутил артист в беседе с Super.

Со слов Нагиева, сцен, на которые он бы не согласился, не существует.

Ранее Дмитрия Нагиева сравнили с Еленой Блиновской из-за курсов личностного роста, которые он ведет в Дубае вместе со своим сыном.

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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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