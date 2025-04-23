«Куда она лезет»: Волочкова набросилась с критикой на Николаеву из-за слухов об отмене свадьбы дочери

Анастасия Волочкова (фото: Instagram* @volochkova_art)
Анастасия Волочкова раскритиковала телеведущую Елену Николаеву из-за слухов, распространяемых в Сети о свадьбе её дочери Ариадны. Балерина считает, что жена её бывшего супруга Игоря Вдовина таким образом намерена заполучить пиар.
Волочкова подчеркнула, что у неё не было «слов и выражений» для комментирования появившихся новостей об отмене торжества.
Кроме того, артистку злит, что свадьба её дочери привлекла столько внимания, а новость о том, что торжество обойдётся в 10 миллионов рублей, она и вовсе назвала фейком.
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*запрещён в РФ
«Там написано "по словам мачехи". Как эта тётя, которая является женой моего бывшего мужа, и которая не имеет никакого отношения к моей дочери, всё ещё называет себя мачехой. Ей какое дело до свадьбы моей дочери? Куда она лезет?», – посетовала балерина, слова которой приводит StarHit.Звезда обвинила Николаеву в попытке устроить «пиар на ровном месте». Сама же Волочкова не гонится за шумихой, поскольку и так каждое её слово «становится достоянием общественности».
Кроме того, артистку злит, что свадьба её дочери привлекла столько внимания, а новость о том, что торжество обойдётся в 10 миллионов рублей, она и вовсе назвала фейком.
«Я воспринимаю это событие как очень изысканное, волнительное, как значимое в жизни. Но вижу только специальные вбросы от этой тёти, ей хочется скандала и смуты. Официально говорю: всё состоится и об этом все узнают!», – заявила Волочкова.Читайте также:
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова