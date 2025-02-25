«Имел её в лифте и казино»: Бойфренд Юлии Ефременковой слил Свет-Амуру подробности их интима

Мондезир Свет-Амур и Юлия Ефременкова с детьми. Фото: Инстаграм* @efremenkovvvva
После расставания с Мондезиром Свет-Амуром Юлия Ефременкова встречалась с мужчиной по имени Андрей, но отношения не заладились. После разрыва экс-бойфренд начал бомбардировать сообщениями и угрозами не только саму участницу реалити-шоу «Дом-2», но и её друзей, знакомых и даже бывшего мужа.
Начало отношений Юлии и Андрея давало основания полагать, что они станут долгими и прочными, но этого не произошло. Она обвинила возлюбленного в изменах, а затем и в угрозах. После расставания мужчина начал терроризировать угрожающими сообщениями не только саму Ефременкову, но и её близких. Досталось даже Мондезиру Свет-Амуру, с которым его бывшая партнёрша по скандально известному телепроекту рассталась ещё два года назад.
Ещё один участник теле-стройки рассказывал, как Андрей звонил ему с разных номеров и рассказывал интимные подробности его с Юлей отношений, того, как, где и сколько раз он её «имел», употребляя при этом ненормативную лексику. По мнению Мондезира, экс-бойфренд Ефременковой делал это, так как боялся, что после приезда в Москву она помирится с бывшим мужем.
Юлия Ефременкова (Фото: Телеграм @efremenkovvvva)
Больше всего 35-летнего красавца-мулата задевает, похоже, то, что Юлия предпочла ему Андрея, несмотря на угрозы и даже, по его словам, рукоприкладство. А ещё то, что в социальных сетях бывшая супруга критикует только его, называя «недоотцом», а бывшего бойфренда щадит даже после расставания. По словам Мондезира, именно Андрей препятствовал его встречам с детьми.
Он решил исправить несправедливость и показал всем фото Андрея, а также выложил запись телефонного звонка. Там экс-бойфренд Юлии не стесняясь в выражениях прохаживается по поводу матери Мондезира и цвета его кожи. Цензурных слов в его речи можно насчитать очень немного.
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Мондезир Свет-Амур рассказал о своей версии конфликта с Юлией Ефременковой
Ещё один участник теле-стройки рассказывал, как Андрей звонил ему с разных номеров и рассказывал интимные подробности его с Юлей отношений, того, как, где и сколько раз он её «имел», употребляя при этом ненормативную лексику. По мнению Мондезира, экс-бойфренд Ефременковой делал это, так как боялся, что после приезда в Москву она помирится с бывшим мужем.
«Поэтому он рассказывал, что Юля проститутка, говорил в подробностях, что с ней делал и в лифте, и в кино… <…> Мне просто обсуждать эту грязь, эту вонючую историю не хочется, но хочется просто вылить правду, чтобы вы знали, что на самом деле происходило», — не желающий обсуждать «эту грязь» Свет-Амур, тем не менее, выдал эту информацию в прямом эфире.
Юлия Ефременкова (Фото: Телеграм @efremenkovvvva)
Больше всего 35-летнего красавца-мулата задевает, похоже, то, что Юлия предпочла ему Андрея, несмотря на угрозы и даже, по его словам, рукоприкладство. А ещё то, что в социальных сетях бывшая супруга критикует только его, называя «недоотцом», а бывшего бойфренда щадит даже после расставания. По словам Мондезира, именно Андрей препятствовал его встречам с детьми.
«Вы не задавались вопросом, почему она ничего не сделала? Даже его лица никто не видит и не знает. Это просто дно»», — обратился Свет-Амур к подписчикам.
Он решил исправить несправедливость и показал всем фото Андрея, а также выложил запись телефонного звонка. Там экс-бойфренд Юлии не стесняясь в выражениях прохаживается по поводу матери Мондезира и цвета его кожи. Цензурных слов в его речи можно насчитать очень немного.
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Мондезир Свет-Амур рассказал о своей версии конфликта с Юлией Ефременковой
Александр Бойцов