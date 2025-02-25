«Имел её в лифте и казино»: Бойфренд Юлии Ефременковой слил Свет-Амуру подробности их интима

Алсу не скрывает, что очень тяжело переживала разрыв и расставание с бизнесменом Яном Абрамовым, с которым прожила в браке 18 лет. Сейчас 41-летняя артистка радуется жизни, много выступает и снимается, но ей пришлось обратиться к специалистам, чтобы прийти в себя после развода.