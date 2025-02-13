«Камеди нервно курит в сторонке»: Юлия Ефременкова ответила на новые обвинения Мондезира Свет-Амура

Юлия Ефременкова (Фото: Инстаграм* @efremenkovvvva)
Накануне Мондезир Свет-Амур провел в соцсети эфир и раскрыл поклонникам свою версию конфликта с Юлией Ефременковой.
Отношения звезд «Дома-2» в последнее время весьма обострились после визита Мондезира к их с Ефременковой общим детям. Мужчина нелицеприятно высказывался о бывшей избраннице как о матери и объявил, что она не раз подвергала малышей опасности. Еще он с другой точки зрения поговорил о том самом вечере, после которого отношения звезд окончательно испортились — тогда, по словам Юлии, Свет-Амур поднял на нее руку и разбил телефон.
Сама Ефременкова посмотрела эфир бывшего бойфренда.
Юлия Ефременкова (Фото: Инстаграм* @efremenkovvvva)
Начала Юлия с того, что удивило ее больше всего: за все время эфира Свет-Амур так и не ответил на вопрос подписчиков, почему двва года он не платил алименты, при том выдвигал обвинения в адрес Ефременковой. Девушка отметила, что бывший возлюбленный неоднократно бил ее задолго до того, как звезда рассказала об этом общественности. Еще Юлия подчеркнула, что на момент скандала она была не в самом лучшем психическом состоянии.
Читайте также:
Мондезир Свет-Амур рассказал о своей версии конфликта с Юлией Ефременковой
«Нож в сердце я не прощаю»: Мондезир ответил на обвинения Ефременковой про выбитые зубы и указал на ее лживость
«Шокирующая правда»: Юлия Ефременкова раскрыла, зачем на самом деле Мондезир приехал в Краснодар
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Сама Ефременкова посмотрела эфир бывшего бойфренда.
«Камеди нервно курит в сторонке», — высказалась она, поделилась в сторис своим мнением на этот счет.
Юлия Ефременкова (Фото: Инстаграм* @efremenkovvvva)
Начала Юлия с того, что удивило ее больше всего: за все время эфира Свет-Амур так и не ответил на вопрос подписчиков, почему двва года он не платил алименты, при том выдвигал обвинения в адрес Ефременковой. Девушка отметила, что бывший возлюбленный неоднократно бил ее задолго до того, как звезда рассказала об этом общественности. Еще Юлия подчеркнула, что на момент скандала она была не в самом лучшем психическом состоянии.
«Я потеряла маму, я потеряла лучшую подругу, тяжелая беременность с угрозами выкидыша, месяц лежу с детьми в реанимации, у меня не было даже возможности восстановиться, когда этот скандал с Мондезиром на меня обрушился, но несчастный почему-то он», — откровенничала бывшая возлюбленная Свет-Амура.
Читайте также:
Мондезир Свет-Амур рассказал о своей версии конфликта с Юлией Ефременковой
«Нож в сердце я не прощаю»: Мондезир ответил на обвинения Ефременковой про выбитые зубы и указал на ее лживость
«Шокирующая правда»: Юлия Ефременкова раскрыла, зачем на самом деле Мондезир приехал в Краснодар
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Ольга Енгалычева