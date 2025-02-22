Хрупкое и ненадёжное перемирие в отношениях звёзд реалити-шоу «Дом-2» Юлии Ефременковой и Мондезира Свет-Амура безвозвратно ушло в прошлое. Окончательно поссорившиеся родители их общих сыновей снова не встречаются и нелестно отзываются друг о друге.