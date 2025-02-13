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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Мондезир Свет-Амур рассказал о своей версии конфликта с Юлией Ефременковой

Мондезир Свет-Амур рассказал о своей версии конфликта с Юлией Ефременковой

Мондезир Свет-Амур (Фото: Инстаграм* @mon_desir________)

Мондезир Свет-Амур (Фото: Инстаграм* @mon_desir________)

О том, что Мондезир Свет-Амур подготавливает на Юлию Ефременкову компромат, звезда знала. Мужчина хотел рассказать «всю правду» и даже собирался стать гостем на шоу «Алена, блин!». А пока блогер ограничился эфиром в соцсети. Он прокомментировал обвинения Юлии в домашнем насилии, еще рассказал о знакомстве с ее бывшим возлюбленным Андреем, который оказался сталкером.
Звезды «Дома-2» расстались в 2023 году — Ефременкова объявила, что Свет-Амур поднял на нее руку. Мужчина же уверял, что Юлия начала нападать на него первая. Она якобы оклеветала его в Сети, а после его вопроса «Зачем?» пустила в ход кулаки. Тогда у Мондезира на руках был сын Кристиан.

«Махала руками мне по лицу, прицепилась и не собиралась отступать. Пытался ее за волосы от себя оттащить, после этого человек не успокоился. Человек вызвал полицию, как это делает на протяжении всей своей жизни, неоднократно об этом слышал», — откровенничал блогер.



Он отмечал, что какое-то время назад он хотел помириться с Юлией — хотя бы ради детей. Это же ему посоветовал сделать и Андрей, давний знакомый Ефременковой из Туапсе. Мужчины встретились на дне рождения звезды. В конце вечера товарищ Ефременковой якобы предложил Свет-Амуру проехаться по городу, а потом произошло то, чего он не ожидал.

«Проехали буквально несколько километров, заехали в магазин, человек взял спиртные напитки, мы направились в его дом, потом в какой-то момент начал потреблять наркотические средства со своими друзьями. Потом мне присылают видео детей, и вижу, что она находится в этом доме, у этого Сарьяна», — подчеркнул Мондезир.

Блогер поделился, что бывшая возлюбленная подвергала детей риску. Свет-Амур обратил внимание, что Юлия знала о криминальном прошлом знакомого и наверняка о нынешнем образе жизни.

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#шоу-бизнес
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«Я пойду на свидание с первым мужчиной, который подарит мне кольцо с розовым бриллиантом»: Виктория Боня ответила на вопросы подписчиков
13 февраля 2025, 11:28

Виктория Боня (фото: Telegram @v_bonya)

Виктория Боня рассказала, с каким мужчиной готова пойти на свидание. Телеведущая попросила подарить ей дорогой подарок.
45-летняя звезда открыто говорит о своей личной жизни. Последние отношения завершились в феврале прошлого года. Тогда она рассталась с 31-летним бизнесменом Русланом Гасановым. Сейчас её сердце свободно.

Боня ответила в соцсетях на вопросы подписчиков. Один из поклонников поинтересовался, при каких условиях модель готова пойти на свидание.

В сторис звезда опубликовала откровенную фотографию, где она предстала в жёлто-розовом купальнике, держа руками тесемки от бикини. Поверх фотографии она разместила текст с ответом на вопрос.

«Признаюсь честно, первому мужчине, который подарит мне кольцо с розовым бриллиантом, я скажу ДА», – отметила модель.
Также у неё узнали, почему она не хочет подружиться с Ксенией Бородиной. Боня назвала это хорошей идеей, однако подчеркнула, что экс-ведущая «Дома-2» почему-то всегда её недолюбливала. Хотя лично Боня не испытывает никакого негатива к Бородиной.

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#соцсети
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«Счастье!»: жена Евгения Петросяна заявила о победе над худруком Театра Сатиры
13 февраля 2025, 10:59

Татьяна Брухунова (фото: Telegram @mamashaVagashi)

Татьяне Брухуновой удалось добиться, чтобы её любимый спектакль вернули в репертуар Театра Сатиры. 35-летняя жена Евгений Петросяна рада, что теперь постановку смогут увидеть ещё больше зрителей.
Ранее женщина со слезами на глазах обратилась к своим подписчикам и поделилась печальной новостью – спектакль «Дядя Жорж» по пьесам Антона Чехова закрывают. Она посетила последний показ и впервые не испытала положительных эмоций от театра, понимая, что больше никогда не увидит любимую постановку. Тогда же она обрушилась с критикой в адрес худрука Театра Сатиры Евгения Герасимова.

«Я очень надеюсь, что тот нелюдь, который совершил это преступное действие, обязательно за него ответит», – сокрушалась Брухунова.
Однако эмоциональное заявление супруги Петросяна, судя по всему, подействовало на руководство театра, и спектакль решили вернуть в репертуар. Она опубликовала заявление из соцсетей театра, в котором говорится о большом уважении к мнению поклонников, которые проявили интерес к постановке. В связи с этим, спектакль сохранили до конца сезона.

«Счастье! Формулировка «до конца сезона» несколько удручает, но всё же это радостная новость. Так ещё больше зрителей сможет увидеть этот восхитительный спектакль. Зрительный зал «Дяди Жоржа» никогда не был пустым. И теперь не будет!», – порадовалась своей победе Брухунова.
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«Чушь!»: агент Олега Меньшикова возмущена сообщением о его борьбе с онкологией
13 февраля 2025, 10:54

Олег Меньшиков (фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Агент Олега Меньшикова прокомментировала распространившуюся информацию о выявленной у него онкологии. Она рассказала о состоянии 64-летнего актёра.
В последнее время народный артист России сильно похудел. Сегодня Telegram-канал Mash написал, что он серьёзно болен. По данным источника, у артиста диагностировали онкологию, в настоящее время он проходит спецтерапию.

Агент Меньшикова отреагировала на эти сообщения, назвав их вымыслами.

«Полная чушь! Олег Евгеньевич и чувствует себя, и выглядит прекрасно. Все спектакли с участием народного артиста в театре Ермоловой идут согласно репертуару», – отметила она в беседе с РИА Новости.
Ксения Дремова, начальник отдела по связям с общественностью Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой, худруком которого является Меньшиков, отметила, что сообщения о болезни фейковые.

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#здоровье
#шоу-бизнес
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«Наглое вранье терпеть я не буду»: Ольга Бузова ответила Ладе Дэнс, обвинившей её в краже хита
13 февраля 2025, 10:41

Ольга Бузова (фото: Telegram @byzovahouse)

Лада Дэнс сделала громкое заявление, обвинив Ольгу Бузову в том, что она без разрешения перепела её хит. Певица прокомментировала упрёки звезды 90-х.
В 2022 году Бузова презентовала трек Baby tonight, подарив новое звучание хиту Лады Дэнс. Всё это время певица не предъявляла Ольге никаких претензий, однако накануне обвинила её в плагиате.

«Песня была украдена, ну не украдена, она была взята без разрешения, как нам сказали. Там долгая история, сейчас суды идут. Мой бывший продюсер, не имея на то прав, продал компании, которая занимается Ольгой Бузовой. С этого всё началось. Мне в директ написали: «Хочу, чтобы вы от меня узнали эту новость первой – завтра стартует клип Baby tonight». Я как сидела, так и упала. Ну это флагманская моя песня, я к ней трепетно отношусь. Тем более, мы знакомы. Можно было спросить. Сейчас судимся, дерёмся», – рассказала Дэнс в шоу Стаса Ярушина МузLOFT.
Лада Дэнс (фото: Telegram @ladadanceofficial)

Бузова в ответ на это заявление подчеркнула, что за 20 лет публичной жизни научилась на многое, что о ней говорят, не обращать внимание. Однако на этот раз она промолчать не смогла.

Ольга подчеркнула, что не будет терпеть наглое враньё. Она вспомнила, как в 2023 году в интервью «Пятому каналу» Дэнс заявила, что Бузова перепевает её хит, поскольку имеет на это разрешение.

Певица отметила, что трепетно относится к своему творчеству, поэтому никогда не позволила бы себе взять чужую песню без разрешения. Она заверила, что её команда имеет все необходимые документы, к тому же, Лада не является правообладателем трека, права на который принадлежат двум её авторам.

«Кто-то решил напомнить о себе как всегда за счёт моего имени, или все-таки проблемы с памятью? Глицин под язык меня всегда выручал в университете, если что», – с иронией высказалась Бузова в своём Telegram-канале.
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«Фарцовщик от музыки»: Сбежавший из страны Константин Меладзе продолжает зарабатывать в России
Доходы покинувшего Россию Константина Меладзе за год выросли в пять раз
13 февраля 2025, 10:10

Валерий и Константин Меладзе (Фото: Телеграм @meladze_official)

Только за последний год доходы сбежавшего из России продюсера и композитора Константина Меладзе выросли в пять раз. В 2024 году чистая прибыль принадлежащей ему компании приблизилась к 100 миллионам рублей.
Уехавший из России сразу после начала спецоперации деятель шоу-бизнеса не только продолжает зарабатывать на родине, но и делает это весьма активно. Доходы продюсера кратно возрастают, сообщает телеграм-канал SHOT. Принадлежащая этому фарцовщику ф мире эстрады российская компания ООО «Меладзе Мьюзик» за прошлый год заработала чистыми 86,3 миллиона рублей. Для сравнения, в 2023 году чистая прибыль лейбла составила всего 16,7 миллиона рублей. Путём несложных арифметических подсчётов легко убедиться, что это в пять раз меньше прошлогоднего заработка бывшего мужа Веры Брежневой.

Музыкальной компании ООО «Меладзе Мьюзик» и её владельцу принадлежат права на товарные знаки «Дакота», «Инь-Янь», «БИС», «МБЭНД», а также современная студия звукозаписи. На стримингах и музыкальных платформах под эти лейблом выпускаются композиции братьев Меладзе, экс-жены продюсера Веры Брежневой и певицы, выступающей под псевдонимом SOFA.

Ранее сообщалось, что Константин Меладзе боится возвращаться в Россию. Он не приехал даже на годовщину смерти отца: брат Валерий показывал ему трансляцию с могил предков по видеосвязи. Продюсер также пытается продать свою виллу в Крыму, но покупателей отпугивает скандальная известность собственника.

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