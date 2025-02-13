Мондезир Свет-Амур рассказал о своей версии конфликта с Юлией Ефременковой

Мондезир Свет-Амур (Фото: Инстаграм* @mon_desir________)
О том, что Мондезир Свет-Амур подготавливает на Юлию Ефременкову компромат, звезда знала. Мужчина хотел рассказать «всю правду» и даже собирался стать гостем на шоу «Алена, блин!». А пока блогер ограничился эфиром в соцсети. Он прокомментировал обвинения Юлии в домашнем насилии, еще рассказал о знакомстве с ее бывшим возлюбленным Андреем, который оказался сталкером.
Звезды «Дома-2» расстались в 2023 году — Ефременкова объявила, что Свет-Амур поднял на нее руку. Мужчина же уверял, что Юлия начала нападать на него первая. Она якобы оклеветала его в Сети, а после его вопроса «Зачем?» пустила в ход кулаки. Тогда у Мондезира на руках был сын Кристиан.
Он отмечал, что какое-то время назад он хотел помириться с Юлией — хотя бы ради детей. Это же ему посоветовал сделать и Андрей, давний знакомый Ефременковой из Туапсе. Мужчины встретились на дне рождения звезды. В конце вечера товарищ Ефременковой якобы предложил Свет-Амуру проехаться по городу, а потом произошло то, чего он не ожидал.
Блогер поделился, что бывшая возлюбленная подвергала детей риску. Свет-Амур обратил внимание, что Юлия знала о криминальном прошлом знакомого и наверняка о нынешнем образе жизни.
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«Махала руками мне по лицу, прицепилась и не собиралась отступать. Пытался ее за волосы от себя оттащить, после этого человек не успокоился. Человек вызвал полицию, как это делает на протяжении всей своей жизни, неоднократно об этом слышал», — откровенничал блогер.
Он отмечал, что какое-то время назад он хотел помириться с Юлией — хотя бы ради детей. Это же ему посоветовал сделать и Андрей, давний знакомый Ефременковой из Туапсе. Мужчины встретились на дне рождения звезды. В конце вечера товарищ Ефременковой якобы предложил Свет-Амуру проехаться по городу, а потом произошло то, чего он не ожидал.
«Проехали буквально несколько километров, заехали в магазин, человек взял спиртные напитки, мы направились в его дом, потом в какой-то момент начал потреблять наркотические средства со своими друзьями. Потом мне присылают видео детей, и вижу, что она находится в этом доме, у этого Сарьяна», — подчеркнул Мондезир.
Блогер поделился, что бывшая возлюбленная подвергала детей риску. Свет-Амур обратил внимание, что Юлия знала о криминальном прошлом знакомого и наверняка о нынешнем образе жизни.
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Ольга Енгалычева