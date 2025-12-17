«С путешествиями пока тяжело»: сын Децла мечтает о свадьбе и медовом месяце
Антоний Толмацкий высказался о будущем с возлюбленной — свадьба подождёт
20-летний Антоний Толмацкий, сын покойного рэпера Децла, рассказал о планах на личную жизнь и честно признался: свадьбу с возлюбленной пока приходится откладывать. Об этом сообщает ТВ Mail.
Причина банальна — финансы. Несмотря на это, молодой музыкант не отказывается от идеи брака и постепенно копит на торжество, представляя, каким хотел бы видеть идеальный медовый месяц.
По словам Антония, он мечтает отправиться с будущей женой в небольшое путешествие, однако сейчас такие планы даются непросто.
«Было бы круто ещё отправиться в небольшое путешествие. Но время покажет. С путешествиями пока тяжело», — поделился он.На премьеру фильма «Вечность» в Москве Толмацкий пришёл один: его девушка в этот вечер была занята работой. При этом музыкант отметил, что избранница спокойно относится к вниманию прессы, но сама к публичности не стремится. Антоний же, имея опыт жизни в медийной семье, предпочёл бы сохранить для будущей семьи дистанцию от СМИ и лишнего внимания.