«С путешествиями пока тяжело»: сын Децла мечтает о свадьбе и медовом месяце

17 декабря 2025, 21:18

Антоний Толмацкий высказался о будущем с возлюбленной — свадьба подождёт

Антоний Толмацкий (Фото: Telegram / @juzeppejr)

20-летний Антоний Толмацкий, сын покойного рэпера Децла, рассказал о планах на личную жизнь и честно признался: свадьбу с возлюбленной пока приходится откладывать. Об этом сообщает ТВ Mail.





Причина банальна — финансы. Несмотря на это, молодой музыкант не отказывается от идеи брака и постепенно копит на торжество, представляя, каким хотел бы видеть идеальный медовый месяц.



По словам Антония, он мечтает отправиться с будущей женой в небольшое путешествие, однако сейчас такие планы даются непросто.





«Было бы круто ещё отправиться в небольшое путешествие. Но время покажет. С путешествиями пока тяжело», — поделился он.