«Имидж и репутация»: Сын Алёны Свиридовой раскрыл правду о помощи матери в карьере

11 августа 2026, 21:26

Сын Алёны Свиридовой Григорий заявил, что мать не помогала ему в карьере

Алёна Свиридова с сыном (Фото: Instagram* @alenasviridova)

Актёр Григорий Мирошниченко посетил премьеру нового сезона шоу «Выживалити. Наследники» и высказался о роли матери, певицы Алёны Свиридовой, в своей карьере.





В беседе с NEWS.ru юноша подчеркнул, что родительница не оказывала ему содействия в профессиональном становлении, и назвал такой подход верным решением.

«Фамилия мамы мне никак не помогает, но я в любом случае чувствую эту ответственность. Прежде всего думаю не только о себе и своем имидже, но и о репутации семьи. Может быть, в подростковые годы я обижался на неё из-за того, что она никак не помогала мне в продвижении. Она говорила, что это только мой путь и я должен сам его пройти», — отметил Григорий.