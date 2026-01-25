«Послаще»: Павла Волю втоптали в грязь после глупой шутки о мировой знаменитости
Фанаты BTS осудили Павла Волю за высказывания в адрес певца Чон Чонгука
Комик Павел Воля спровоцировал скандал шутками о южнокорейском певце Чон Чонгуке. Об этом сообщает издание «Экспресс газета».
Во время выступления резидент Comedy Club отпустил резкие комментарии в адрес солиста группы BTS.
«Им можно сырники поливать, чтоб послаще было! Чонгук, где твои яйца?» — высказался ранее Павел.Чон Чонгук входит в число влиятельных мировых артистов по версии авторитетных изданий. Поклонники ценят его за благотворительность и представление Южной Кореи на международном уровне. Недавно музыкант завершил военную службу.
Реакция фанатов BTS (ARMY) последовала сразу. Они массово критикуют Волю в соцсетях, указывая на достижения и статус Чонгука, противопоставляя их карьере комика. Часть пользователей сочла высказывания шоумена оскорбительными для репутации России.