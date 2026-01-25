«Взлёт по звонку»: Отар Кушанашвили раскрыл секрет популярности Прохора Шаляпина

25 января 2026, 22:01

Отар Кушанашвили связал успех Шаляпина с поддержкой влиятельного покровителя

Прохор Шаляпин (Фото: Telegram @aChaliapin)

Журналист Отар Кушанашвили в программе «Каково?!» высказал мнение о карьере Прохора Шаляпина.





Кушанашвили считает, что такой взлёт популярности не мог произойти без поддержки влиятельного покровителя. По словам телеведущего, Шаляпин обладает яркой внешностью, что выделило его среди других артистов и помогло продвижению.



При этом Отар уверен: одного этого таланта недостаточно для стремительного успеха. Журналист заявил, что верит в наличие «звонка сверху», который решительно помог карьере Прохора. Однако имя возможного покровителя Кушанашвили не назвал.

«Не мог человек без звонка оттуда так взлететь. Он был готов на всё, лишь бы показаться. И вдруг он на вершине... Я не верю, в России так не бывает!» — сказал телеведущий.