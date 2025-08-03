«Очень хочу отрезать все лишнее»: Лариса Гузеева сделала откровенное признание

03 августа 2025, 14:30

Звезда «Давай поженимся!» Лариса Гузеева призналась, что недовольна внешностью

Лариса Гузеева (фото: Instagram* @_larisa_guzeeva_ )

Лариса Гузеева сделала откровенное признание о своей внешности в интервью журналу «Собака.ru».





По словам ведущей шоу «Давай поженимся!», она не принимает себя и обрабатывает снимки для публикации в соцсетях через специальные программы. Гузеева недовольна и своей фигурой и даже готова лечь под нож хирурга ради исправления недостатков.



Однако при этом актриса осознает: в погоне за молодостью нет смысла — ей не нужно стремиться быть привлекательной для мужчин.





«Я очень хочу отрезать все лишнее, сбросить вес. А дальше я думаю: вот осень пройдет, зима наступит, я что-то с собой сделаю. Потом думаю, может, само рассосется. <…> А зачем?» — задается вопросом знаменитость.