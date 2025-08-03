Названа причина смерти актера Максима Глотова, найденного мертвым дома

03 августа 2025, 09:00

Бордзиловская: причиной смерти актёра Глотова мог стать сердечный приступ

Фото: iStock/Robert Nieznanski

В возрасте 60 лет не стало актера сериалов «Содержанки», «Склифосовский» и «Раневская» Максима Глотова. Актриса Евгения Бордзиловская в беседе с NEWS.ru назвала возможную причину смерти артиста.





Тело Глотова было найдено Бордзиловской, актером Егором Сальниковым и директором кинофестиваля «Алые паруса». По мнению актрисы, мужчина мог скончаться от сердечного приступа.



Бордзиловская отметила, что тревогу забили после того, как актер в течение трех дней не выходил на связь.





«Мы с ним были близкие многолетние друзья. Все умел делать, много раз [помогал мне с ремонтом], перевозил меня с квартиры на квартиру, зеркала вешал», — поделилась она.