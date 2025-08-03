«Она сделала столько гадостей»: Виктория Боня пожаловалась на травлю со стороны Ксении Собчак
Виктория Боня призналась, что Ксения Собчак сделала ей много гадостей в жизни
Виктория Боня в интервью на YouTube-канале стилиста Aleko пожаловалась на многолетнюю травлю со стороны журналистки и экс-коллеги по шоу «Дом-2» Ксении Собчак.
По словам блогерши, Собчак сделала ей много плохого.
«А я всегда восхищалась Ксенией, она для меня человек с характером. Я сама всегда была белой вороной даже в школе», — поделилась Боня.
Виктория вспомнила и про слитые в интернет переписки с телефона журналистки, из которых стало ясно, что Ксения всеми способами пыталась очернить бывшую коллегу и закрыть ей путь в шоу-бизнес.
Ранее стало известно о конфликте Ксении Собчак и юриста Екатерины Гордон. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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