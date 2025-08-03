«Она сделала столько гадостей»: Виктория Боня пожаловалась на травлю со стороны Ксении Собчак

03 августа 2025, 10:30

Виктория Боня призналась, что Ксения Собчак сделала ей много гадостей в жизни

Виктория Боня (Фото: Инстаграм* @victoriabonya)

Виктория Боня в интервью на YouTube-канале стилиста Aleko пожаловалась на многолетнюю травлю со стороны журналистки и экс-коллеги по шоу «Дом-2» Ксении Собчак.





По словам блогерши, Собчак сделала ей много плохого.





«А я всегда восхищалась Ксенией, она для меня человек с характером. Я сама всегда была белой вороной даже в школе», — поделилась Боня.