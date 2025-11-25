«Имущество ей оставлю»: Шаляпин заговорил о свадьбе

25 ноября 2025, 20:35

Певец Прохор Шаляпин хочет в будущем создать семью

Прохор Шаляпин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певец Прохор Шаляпин выразил желание создать семью и снова жениться, при этом предпочитая партнершу значительно младше себя.





Он отметил, что не верит в возможность заранее планировать важные моменты в жизни. Сейчас артист не находится в отношениях и утверждает, что его сердце «абсолютно свободно».





«Имущество ей оставлю, а она мне детишек подарит и будет присматривать за мной», — сказал Шаляпин «Пятому каналу».