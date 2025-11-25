«Имущество ей оставлю»: Шаляпин заговорил о свадьбе
Певец Прохор Шаляпин хочет в будущем создать семью
Певец Прохор Шаляпин выразил желание создать семью и снова жениться, при этом предпочитая партнершу значительно младше себя.
Он отметил, что не верит в возможность заранее планировать важные моменты в жизни. Сейчас артист не находится в отношениях и утверждает, что его сердце «абсолютно свободно».
«Имущество ей оставлю, а она мне детишек подарит и будет присматривать за мной», — сказал Шаляпин «Пятому каналу».
Прохор впервые женился в 18 лет на женщине старше себя. Его второй супругой стала предприниматель Лариса Копенкина, с которой брак завершился разводом спустя два года. Третья жена певца — канадская бизнесвумен Татьяна-Клаудиа Дэвис — скончалась вскоре после свадьбы в 2021 году из-за осложнений после коронавируса.