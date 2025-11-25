Надежда Бабкина: маме нужен подарок, даже если она говорит «ничего не надо»
Певица Надежда Бабкина заявила, что каждая мама заслуживает получить хороший и значимый подарок, даже если говорит, что ему не нуждается.
В беседе с Общественной Службой Новостей она отметила, что любая мама мечтает быть окруженной вниманием, а дети должны это учитывать.
«Вот фраза: “Мне ничего не надо”, — это введение в заблуждение. Как вашему самому близкому и дорогому человеку может ничего не быть надо? Каждая хорошая мама должна получить хороший подарок в День матери, потому что быть мамой — самая сложная профессия на свете», — отметила Бабкина.
Она добавила, что надеется в ближайшее время получить какой-нибудь презент от детей и внуков.