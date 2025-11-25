Ансамбль «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой оштрафовали на 50 тыс. руб
«Золотое кольцо» Надежды Кадышевой выплатит 50 тысяч рублей за нарушение авторских прав, связанное с исполнением песен «Течёт ручей» и «Россия-Русь» без разрешения правообладателей.
Как пишет телеграм-канал SHOT, иск против ансамбля подало Российское авторское общество. Композиции звезда исполнила на концерте «Плывёт веночек» 11 апреля в Москве. Их автором является поэт Виктор Пеленягрэ. За обе песни защитники требовали 80 тысяч рублей.
По данным СМИ, суд удовлетворил иск частично, присудив выплату лишь за трек «Россия-Русь». В результате «Золотое кольцо» должно выплатить 40 тысяч рублей и вернуть пошлину в размере десяти тысяч.
21 ноября сообщалось, что Надежда Кадышева готовит сына к сольной карьере.
