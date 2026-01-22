Лурье хочет взыскать с Долиной расходы за судебные разбирательства по квартире
Полина Лурье намерена взыскать с певицы Ларисы Долиной судебные расходы, понесённые в ходе разбирательств по делу о квартире в Хамовниках. Об этом РИА Новости сообщила адвокат новой собственницы Светлана Свириденко.
По её словам, в Хамовнический районный суд Москвы готовится заявление о взыскании расходов. В их число входят оплата госпошлин, услуги адвокатов и проведение оценки стоимости квартиры.
В понедельник судебные приставы передали Свириденко ключи от жилья, которое добровольно открыли представители Ларисы Долиной. После этого новая собственница сменила замки на входной двери.
Читайте также: