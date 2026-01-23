Адвокат Лурье рассказала о решительном настрое перед очередным судом с Долиной

23 января 2026, 03:20

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Команда Полины Лурье, купившей жилье в Хамовниках, не планирует прекращать судебные тяжбы с певицей Ларисой Долиной, несмотря на заселение новой владелицы в спорную квартиру. Об этом изданию «Абзац» рассказала адвокат Светлана Свириденко, представляющая интересы Лурье.





Юрист объяснила, что иск к народной артистке России с требованием компенсировать все судебные расходы будет подготовлен и подан до конца следующей недели. Сторона Лурье настроена крайне серьезно.





«Но – из практики – может быть по-другому. Сначала попробуем мирно решить, но не думаю, что получится», — указала Свириденко.