Адвокат Лурье рассказала о решительном настрое перед очередным судом с Долиной
Команда Полины Лурье, купившей жилье в Хамовниках, не планирует прекращать судебные тяжбы с певицей Ларисой Долиной, несмотря на заселение новой владелицы в спорную квартиру. Об этом изданию «Абзац» рассказала адвокат Светлана Свириденко, представляющая интересы Лурье.
Юрист объяснила, что иск к народной артистке России с требованием компенсировать все судебные расходы будет подготовлен и подан до конца следующей недели. Сторона Лурье настроена крайне серьезно.
Конкретная сумма иска пока не озвучена, так как требуется время на детальную проработку для определения всех затрат. Однако известно, что она сложится из госпошлины, оценки стоимости квартиры и оплаты юридических услуг. Адвокат пояснила, что они рассчитывают добиться полного удовлетворения своих требований.
«Но – из практики – может быть по-другому. Сначала попробуем мирно решить, но не думаю, что получится», — указала Свириденко.