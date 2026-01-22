«Устроилась хорошо»: Лариса Долина впервые рассказала о жизни после переезда

22 января 2026, 17:58

Долина нарушила молчание о переезде из скандальной квартиры в Хамовниках

Лариса Долина (Фото: Instagram* / @larisa.dolina.official)

Народная артистка России Лариса Долина впервые прокомментировала свой переезд после выселения из скандальной квартиры в Хамовниках. В беседе с «Пятым каналом» певица призналась, что на новом месте чувствует себя комфортно.





Долина коротко ответила на вопрос о том, как и где она сейчас живет.





«Устроилась хорошо», — сказала она.