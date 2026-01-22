Достижения.рф

«Устроилась хорошо»: Лариса Долина впервые рассказала о жизни после переезда

Долина нарушила молчание о переезде из скандальной квартиры в Хамовниках
Лариса Долина (Фото: Instagram* / @larisa.dolina.official)

Народная артистка России Лариса Долина впервые прокомментировала свой переезд после выселения из скандальной квартиры в Хамовниках. В беседе с «Пятым каналом» певица призналась, что на новом месте чувствует себя комфортно.



Долина коротко ответила на вопрос о том, как и где она сейчас живет.

«Устроилась хорошо», — сказала она.
Артистка также отметила, что в сложный период не осталась без поддержки и рядом с ней есть люди, к которым она может обратиться.

Ранее стала известна судьба бывшей квартиры певицы в центре Москвы. Адвокат новой владелицы жилья Полины Лурье сообщил, что предпринимательница планирует масштабный ремонт, в ходе которого часть мебели Долиной будет выброшена. Не исключено, что в квартире потребуется перепланировка — по оценке юриста, работы могут занять от шести месяцев до года.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

