«Устроилась хорошо»: Лариса Долина впервые рассказала о жизни после переезда
Долина нарушила молчание о переезде из скандальной квартиры в Хамовниках
Народная артистка России Лариса Долина впервые прокомментировала свой переезд после выселения из скандальной квартиры в Хамовниках. В беседе с «Пятым каналом» певица призналась, что на новом месте чувствует себя комфортно.
Долина коротко ответила на вопрос о том, как и где она сейчас живет.
«Устроилась хорошо», — сказала она.Артистка также отметила, что в сложный период не осталась без поддержки и рядом с ней есть люди, к которым она может обратиться.
Ранее стала известна судьба бывшей квартиры певицы в центре Москвы. Адвокат новой владелицы жилья Полины Лурье сообщил, что предпринимательница планирует масштабный ремонт, в ходе которого часть мебели Долиной будет выброшена. Не исключено, что в квартире потребуется перепланировка — по оценке юриста, работы могут занять от шести месяцев до года.