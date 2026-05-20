«Имя выбирал Петя»: стало известно, как Муцениеце и Дранга назвали новорожденную дочь
Актриса Агата Муцениеце и аккордеонист Петр Дранга назвали новорожденную дочь Верой. Имя выбрал отец, рассказали KP.RU в окружении пары.
По словам близких супругов, после родов 37-летняя артистка сильно изменилась, стала «очень домашней» и сменила стиль в одежде на более скромный, отказавшись от открытых нарядов. Сама Муцениеце не скрывает, что счастлива с Дрангой, который принял ее старших детей — сына Тимофея и дочь Мию, родившихся в браке с Павлом Прилучным, — как родных.
«Я благодарна Петру за то, что рядом с ним я снова стала собой. Раньше я все делала на выживание. А теперь — для удовольствия. Я наконец-то живу, а не существую», — признавалась знаменитость.В начале этой весны Муцениеце тепло поздравила мужа с днем рождения, назвав его лучшим отцом для их дочери. Поклонники рады за артистку, которая тяжело переживала развод с Прилучным и судебные споры о месте проживания сына. Сейчас Тимофей сам решает, с кем из родителей жить.