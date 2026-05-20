Шура вспомнил о самом трогательном использовании его песни

20 мая 2026, 04:58

Шура рассказал, как пилот самолета процитировал его песню во время посадки

Певец Шура поделился историей о необычном и трогательном эпизоде, который произошел с ним во время авиаперелета. Об этом пишет РИА Новости.





В интервью агентству артист рассказал, как пилот одного из рейсов оригинально сообщил пассажирам о погоде за бортом. Для этого он использовал строчки его песни.



«Приземляемся мы как‑то в каком‑то городе (конечно, уже не помню название), а пилот по громкой связи говорит: "Отшумели летние дожди, но сказала Осень: Зиму жди". Он таким образом рассказал о погоде за бортом Я сидел и ревел. Это было очень трогательно! Ради этого хочется творить дальше», — признался Шура.