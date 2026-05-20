«Моя дочь в плену»: Екатерина Волкова бьет тревогу из-за исчезновения дочери и внуков
Звезда сериала «Скорая помощь» Екатерина Волкова призналась, что старшая дочь Валерия заблокировала ее во всех соцсетях и перестала выходить на связь. Об этом она рассказала в программе «Светская хроника» на Пятом канале.
В проблемах в отношениях с дочерью актриса винит своего зятя Георгия Анастасовски. По ее словам, он настроил жену против матери, ограничил их общение в сети и увез семью с тремя детьми в неизвестном направлении.
«Действительно там вот эти: живешь не по правилам — наказание. Я боюсь, что моя дочь находится в плену. Она далеко, мне же адрес не сказали, куда ее увезли», — опасается Волкова.Она призналась, что зять не нравился ей с самого начала: роман с ее дочерью он закрутил, будучи женатым на другой женщине, а на рождение сына Тимофея в роддом не явился. Первой ребенка на руки взяла сама артистка.
«Просто рыдала, когда это случилось. Мне сказали: «Перерезайте, бабушка, пуповину». Я была уже в каком-то вообще, наверное, таком шоке. Я говорю: «В смысле?» Говорит: «Так, чик-чик (показывает пальцами ножницы. — прим. ред.)». И я сделала этот чик», — вспоминает она.Актриса подарила дочери квартиру в Москве и переводила ей деньги. В последний раз она видела семью в летом прошлого года. Букеты и игрушки, которые Волкова отправляет внукам, не принимаются. Она уже консультировалась с юристами, но надеется на здравый смысл, а не на суд. Коллеги ее поддерживают, хотя некоторые допускают, что у истории есть и другая сторона.