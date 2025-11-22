Ирина Безрукова вспомнила об обидном замечании, которое едва не помешало её актёрской карьере

22 ноября 2025, 22:41

Ирина Безрукова рассказала, как в юности её назвали «старой для театра»

Ирина Безрукова (Фото: Instagram* / @irina_bezrukova_official)

60-летняя актриса Ирина Безрукова поделилась воспоминаниями о начале творческого пути и рассказала о трудном эпизоде, который сильно её задел в юности.





В соцсетях она опубликовала архивные снимки и вспомнила, как впервые оказалась на сцене.



По словам актрисы, её дебют в театре сопровождался крайне болезненным комментарием.





«В 15 лет мне сказали, что я «старая» для театра. Именно с этого и началась моя актёрская история», — призналась Безрукова.