Ирина Безрукова вспомнила об обидном замечании, которое едва не помешало её актёрской карьере
Ирина Безрукова рассказала, как в юности её назвали «старой для театра»
60-летняя актриса Ирина Безрукова поделилась воспоминаниями о начале творческого пути и рассказала о трудном эпизоде, который сильно её задел в юности.
В соцсетях она опубликовала архивные снимки и вспомнила, как впервые оказалась на сцене.
По словам актрисы, её дебют в театре сопровождался крайне болезненным комментарием.
«В 15 лет мне сказали, что я «старая» для театра. Именно с этого и началась моя актёрская история», — призналась Безрукова.В тот момент она исполняла роль школьницы, «первоклассницы», и слова режиссёра о несоответствии возрасту сильно пошатнули её уверенность. Девушка на время даже боялась признаться самой себе, что мечтает стать актрисой.
Однако руководство театра всё же направило Ирину на прослушивание в одну из ведущих театральных студий Ростова-на-Дону. Испытание она прошла успешно — и именно там, по словам артистки, появилось настоящее ощущение принадлежности к сцене.
Позднее Ирина окончила Ростовское училище искусств, а в 1990 году присоединилась к Московскому театру-студии Олега Табакова. Сегодня Безрукова входит в число наиболее узнаваемых актрис российской сцены и кино, а её история — пример того, что вера в своё призвание способна преодолеть сомнения и критику.