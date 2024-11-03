Информация о выступлении рэпера Канье Уэста в России оказалась фейком

Фото: iStock/LesByerley
Сведения о выступлении рэпера Канье Уэста на «Газпром-Арене» в Петербурге не соответствуют действительности. Об этом сообщил президент корпорации PMI («Петербургской музыкальной индустрии») Евгений Финкельштейн в беседе с ТАСС.
Ранее в этот день Telegram-канал Baza сообщил, что в ноябре Уэст может приехать в Россию с концертом. Сначала он якобы планировался в Москве, однако из-за непогоды его перенесли на закрытую «Газпром-Арену» в Петербурге. Отмечалось, что организаторы концерта уже нашли деньги, договорились с площадкой и уже внесли аванс представителям артиста.
Финкельштейн заявил, что никакой концерт рэпера в России не планируется. Сегодня он разговаривал по телефону с представителем петербургской площадки, который заявил, что у них нет даже договора аренды.
Также он назвал бредом поступившую информацию якобы за две недели до концерта, поскольку как минимум за месяц нужно подавать разрешение на проведение концерта, столько же ждать рабочую визу и намного заранее начинать продажу билетов.
Кроме того продюсер подчеркнул, что его компания проводит переговоры с Канье Уэстом и знает о его планах, а также запрашиваемых гонорарах, которые сейчас российские площадки выплатить не могут.
Читайте также:
Рэпера Канье Уэста обвинили в незаконной слежке за Ким Кардашьян и Бьянкой Цензори
Канье Уэст заставил жену показать грудь на вечеринке
Канье Уэст в Москве: прилетал ли рэпер на самом деле, гражданство РФ, водка и икра
Финкельштейн заявил, что никакой концерт рэпера в России не планируется. Сегодня он разговаривал по телефону с представителем петербургской площадки, который заявил, что у них нет даже договора аренды.
Также он назвал бредом поступившую информацию якобы за две недели до концерта, поскольку как минимум за месяц нужно подавать разрешение на проведение концерта, столько же ждать рабочую визу и намного заранее начинать продажу билетов.
Кроме того продюсер подчеркнул, что его компания проводит переговоры с Канье Уэстом и знает о его планах, а также запрашиваемых гонорарах, которые сейчас российские площадки выплатить не могут.
Читайте также:
Рэпера Канье Уэста обвинили в незаконной слежке за Ким Кардашьян и Бьянкой Цензори
Канье Уэст заставил жену показать грудь на вечеринке
Канье Уэст в Москве: прилетал ли рэпер на самом деле, гражданство РФ, водка и икра
Анастасия Чинкова