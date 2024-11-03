Информация о выступлении рэпера Канье Уэста в России оказалась фейком

Для звёзд наступили сложные времена. Осталось совсем немного богачей, которые готовы платить баснословные суммы артистам на закрытых вечеринках и корпоративах. Люди стали меньше ходить на концерты, кинозалы пустеют, а на телеэкранах резко убавилось количество развлекательных ток-шоу. Но даже «на безрыбье» знаменитости находят способ заработать «копеечку». Раньше выход в свет звёзд российского шоу-бизнеса был дополнительным способом пропиариться. Сейчас же такие вылазки составляют немалый процент от их основного дохода. «Комсомольская правда» рассказала, какие гонорары просят артисты за появление на мероприятиях.