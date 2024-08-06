Канье Уэст заставил жену показать грудь на вечеринке

Телеведущий Дмитрий Шепелев продолжает оставаться предметом обсуждения на фоне его скандала с родственниками умершей Жанны Фриске. Шоумен обзавелся новой семьей и стал отцом во второй раз, однако поклонники экс-солистки «Блестящих» до сих пор вспоминают его прошлые отношения и обвиняют в неискренности к певице. О том, какие тайны скрывались за отношениями Шепелева и Фриске во время ее тяжелой болезни и как телеведущий живет сейчас расскажет редакция «Радио 1».