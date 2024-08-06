Канье Уэст заставил жену показать грудь на вечеринке

Фото: istockphoto.com/Caiaimage/Tom Merton
Бьянка Цензори, дизайнер и супруга известного рэпера Канье Уэста, надела откровенный комбинезон на одну из вечеринок. В результате на фото женщина предстала буквально обнаженной по пояс. Об этом сообщает Lenta.ru.
Жена американского рэпера Канье Уэста, дизайнер Бьянка Цензори, оказалась в центре внимания на вечеринке в отеле Chateau Marmont. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на публикацию Daily Mail.
Цензори выбрала для мероприятия довольно откровенный наряд — прозрачный сияющий комбинезон бежевого цвета, в котором она отказалась от бюстгальтера и буквально продемонстрировала обнаженную грудь на публике. Соответствующие фото распространили таблоиды.
На празднике, посвященном дню рождения менеджера Джона Монополи, Цензори и Уэст провели вечер в компании друзей. Канье Уэст был одет в черные штаны, объемную кожаную куртку и худи с капюшоном, дополнив образ солнцезащитными очками.
Ранее в июле сообщалось, что Уэст пытался прикрыть Цензори от фотографов, когда она оголилась на публике.
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Цензори выбрала для мероприятия довольно откровенный наряд — прозрачный сияющий комбинезон бежевого цвета, в котором она отказалась от бюстгальтера и буквально продемонстрировала обнаженную грудь на публике. Соответствующие фото распространили таблоиды.
На празднике, посвященном дню рождения менеджера Джона Монополи, Цензори и Уэст провели вечер в компании друзей. Канье Уэст был одет в черные штаны, объемную кожаную куртку и худи с капюшоном, дополнив образ солнцезащитными очками.
Ранее в июле сообщалось, что Уэст пытался прикрыть Цензори от фотографов, когда она оголилась на публике.
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Елена Перлова