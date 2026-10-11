Инфаркт после «Чучела», рак лёгкого и нерентабельные детские фильмы: каким был Ролан Быков за кадром, с кем обрёл счастье?
Человек, который научил нас смеяться и плакать. Актёр, чьё лицо — огромные глаза, лёгкая асимметрия, беззащитная улыбка — стало символом целой эпохи советского кино. Он режиссёр, подаривший нам «Чучело» и «Айболит-66», педагог и организатор, создавший Фонд детского кино, когда страна рушилась. 12 октября Ролану Быкову могло бы исполниться 97 лет. О творческой и личной жизни легенды отечественного кинематографа читайте в материале «Радио 1».
Биография Ролана БыковаРолан Антонович Быков родился 12 октября 1929 года в Киеве, в семье разведчика и несостоявшейся актрисы. Семья вскоре переехала в Москву, и уже с девяти лет мальчик занимался в театральной студии при Московском городском Доме пионеров. В 1939 году его фотография в роли кота даже попала на страницы журнала «Пионерия». Война застала семью в эвакуации в Йошкар-Оле, а после возвращения в Москву Ролан продолжил занятия в студии и пел в Ансамбле песни и танца имени Локтева.
В 1951 году он окончил Высшее театральное училище имени Щукина, мастерскую Веры Львовой и Леонида Шихматова. С 1951 по 1958 год служил в Московском театре юного зрителя — актёром и режиссёром. Параллельно руководил театральными студиями, работал на радио и телевидении, организовал студенческий театр при МГУ. В 1958–1960 годах возглавлял Ленинградский театр имени Ленинского комсомола, но ушёл оттуда в кино.
Дебют Быкова в кинематографе состоялся в 1954 году с эпизодической роли в фильме «Школа мужества». А режиссёрский дебют — в 1962 году, с комедией «Семь нянек». За ней последовали «Пропало лето», «Айболит-66» — фильм, где Быков сыграл Бармалея, и эта роль стала одной из самых ярких в его актёрской биографии. Всего он сыграл более ста ролей — от трагических до гротескных. Среди них — скоморох в «Андрее Рублёве» Тарковского, Иван Каракякин в «Служили два товарища», Петрыкин в «Большой перемене», кот Базилио в «Приключениях Буратино», отец Фёдор в «Двенадцати стульях».
Как режиссёр Быков стал известен прежде всего детским кино — но таким, которое не сюсюкало и не снисходило. «Внимание, черепаха!», «Автомобиль, скрипка и собака Клякса» и, конечно, «Чучело» (1983) — фильм, ставший кинобиблией для целого поколения. Картина о травле в школе вызвала яростную критику газет, обвинения в «непедагогичности» и «безнравственности». Чиновники Госкино не раз хотели запретить фильм — слишком опасной казалась сама мысль о том, что советские дети могут быть жестокими. Но «Чучело» вышло на экраны, а в 1986 году получило Государственную премию СССР. Год спустя Быков перенёс инфаркт.
Личная жизнь БыковаРолан Антонович был дважды женат. Первой супругой Быкова стала актриса Лидия Князева, знакомая многим по роли обезьянки Чи-Чи в фильме «Айболит-66». Они прожили в браке около пятнадцати лет. Своих детей у них не было, и пара усыновила девятимесячного мальчика Олега. Князева позже говорила о браке с горькой иронией:
«В нашем пулемётном расчёте два первых номера. Некому подносить патроны».Второй женой стала актриса Елена Санаева, дочь народного артиста СССР Всеволода Санаева. Они познакомились на съёмках фильма «Докер» в 1972 году — оба на тот момент были в браке. Санаева вспоминала:
«Перед напором и обаянием Быкова невозможно было устоять. Он сразу заявил мне, что у нас с ним будет поцелуй, хотя по сценарию ничего подобного не было. Взял мою руку, приложил к своей груди: «Вы слышите, как колотится моё сердце?»Она помогала ему в работе — подбирала костюмы и декорации, участвовала в съёмках уличных сцен. Именно Санаева помогла Быкову бросить пить, ведь в первом браке он страдал запоями и нередко изменял жене. У Елены Санаевой от первого брака с инженером Владимиром Конузиным был сын Павел. Однако родители Елены не позволяли внуку жить с отчимом. Только когда Павлу исполнилось одиннадцать лет, он всё-таки переехал к матери и Ролану Быкову. Отчим оказал на него большое влияние и поддержал интерес к литературе.
Спустя годы Павел Санаев стал писателем, актёром, режиссёром и сценаристом. Олег Быков, приёмный сын от первого брака, жизнь прожил трудно: конфликтный характер, проблемы с законом, метания между профессиями. Быков пытался помогать — устроил его во ВГИК на экономический факультет, дал небольшую роль в «Чучеле», помог с работой на «Мосфильме». Но Олег задерживался на местах не дольше года, а проект с кошачьим цирком, который отец спонсировал, так и остался незавершённым. После смерти Ролана Антоновича Олег впал в депрессию и умер в 2002 году.
Скандалы вокруг имени легендарного режиссераСкандалов вокруг Быкова хватало. Его фильмы регулярно вызывали подозрения у чиновников от культуры. Детскую комедию «Внимание, черепаха!» едва не запретили из-за кадра, где черепаха чуть не попадает под гусеницы танка — начальство усмотрело в этом параллель с событиями в Чехословакии. Молва о том, что Быков «неугоден», распространилась в кинематографических кругах, и некоторые коллеги предпочли держаться подальше. Александра Митта снял его с роли в фильме «Гори, гори, моя звезда», хотя роль писалась под Быкова. На его 50-летие в Доме кино Державин подошёл за минуты до выхода на сцену и сказал:
«Ролан, а что ты празднуешь? Ты давно кончился».Отдельная и болезненная тема — методы работы Быкова с детьми на площадке. На съёмках дебютных «Семи нянек» он доводил шестнадцатилетнего Семёна Морозова до истерики, оскорблял, провоцировал — чтобы выжать нужную эмоцию. Морозов вспоминал: «Я рассвирепел, пихнул его и был готов убить!» Именно этот «взрывной» дубль вошёл в фильм. Быков не был садистом — он был режиссёром, для которого результат оправдывал средства, и границы допустимого он раз за разом переступал.
Последние годы жизни артистаВ конце жизни Ролан Быков много болел. В 1996 году у него диагностировали рак лёгкого, он перенёс операцию. Но продолжал работать — руководил студией «Юность» на «Мосфильме», возглавлял Всесоюзный центр кино и телевидения для детей и юношества, создал «Фонд Ролана Быкова», который поддерживал некоммерческое детское кино. При поддержке центра было создано 86 детских картин — но большинство из них массовый зритель так и не увидел: фильмам отказывали в прокате из-за нерентабельности.
Ролан Быков скончался в ночь на 6 октября 1998 года, не дожив нескольких дней до своего 69-летия. Причиной смерти стал тромбоз. Прощание прошло 9 октября в Центральном доме кинематографистов, отпевание — в церкви Космы и Дамиана, настоятель которой был близко знаком с Быковым. Похоронили артиста на Новодевичьем кладбище.
Творческое наследие Ролана Быкова огромно. Более ста актёрских ролей — комических, драматических, гротескных. Десятки режиссёрских работ, среди которых фильмы, вошедшие в золотой фонд советского кино. Но главное, пожалуй, не в количестве. Он оставил после себя идею: детское кино — это не «для детей», это для всех, кто не разучился чувствовать. И ещё — фразу, которую он написал на первой странице своего дневника: «Я побит, начну сначала». Это не поза, не красивое слово. Это способ жить, когда всё рушится. Быков начинал сначала много раз. И каждый раз это было не поражение, а следующий шаг.