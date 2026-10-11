11 октября 2026, 16:22

Ролан Быков (Фото: скриншот д/ф «Ролан Быков. Я вас, дураков, не брошу...» Первый канал)

Человек, который научил нас смеяться и плакать. Актёр, чьё лицо — огромные глаза, лёгкая асимметрия, беззащитная улыбка — стало символом целой эпохи советского кино. Он режиссёр, подаривший нам «Чучело» и «Айболит-66», педагог и организатор, создавший Фонд детского кино, когда страна рушилась. 12 октября Ролану Быкову могло бы исполниться 97 лет. О творческой и личной жизни легенды отечественного кинематографа читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Ролана Быкова Личная жизнь Быкова Скандалы вокруг имени легендарного режиссера Последние годы жизни артиста



Биография Ролана Быкова

Ролан Быков (Фото: скриншот д/ф «Неистовый Ролан» ТК «Россия 1»)

Личная жизнь Быкова

«В нашем пулемётном расчёте два первых номера. Некому подносить патроны».

«Перед напором и обаянием Быкова невозможно было устоять. Он сразу заявил мне, что у нас с ним будет поцелуй, хотя по сценарию ничего подобного не было. Взял мою руку, приложил к своей груди: «Вы слышите, как колотится моё сердце?»

Ролан Быков и Елена Санаева (Фото: скриншот д/ф «Неистовый Ролан» ТК «Россия 1»)

Скандалы вокруг имени легендарного режиссера

Ролан Быков (Фото: скриншот к/ф «Приключения Буратино»)

«Ролан, а что ты празднуешь? Ты давно кончился».

Последние годы жизни артиста