Инна Михайлова опубликовала трогательные фото в честь 16-летия дочери

19 августа 2025, 16:53

Стас и Инна Михайловы нежно поздравили дочь с днём рождения

Семья Михайловых (Фото: Instagram* / @inamikhaylova)

В семье популярного певца Стаса Михайлова произошло важное событие — старшая дочь Иванна отметила 16-летие.





В честь праздника её мама, Инна Михайлова, устроила семейную фотосессию и поделилась эффектными кадрами в социальных сетях.



На снимках именинница предстала в элегантном полупрозрачном наряде с распущенными волосами, а Инна выбрала стильный образ с жакетом и чокером.



Особое внимание привлекло семейное фото, где Стас запечатлён вместе с Иванной и младшей дочерью Марией, разница в возрасте которых составляет три года.





«Красивая, умная, скромная Иванночка! Впереди взрослая жизнь! Сил тебе и оптимизма! Мир прекрасен, и он у твоих ног! Желаю воплощения задач и планов. Мы тобой гордимся! Всегда рядом!» — написала Инна в своём поздравлении.