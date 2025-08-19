Катерина Шпица отпраздновала вторую свадьбу с мужем на Бали

19 августа 2025, 16:04

Катерина Шпица устроила балийскую свадьбу во время отпуска с Русланом Пановым

Катерина Шпица и Руслан Панов (Фото: Instagram* / @katerinashpitsa)

Катерина Шпица удивила своих подписчиков, устроив повторную свадебную церемонию с супругом — фитнес-тренером Русланом Пановым — во время отпуска на Бали.





39-летняя актриса опубликовала яркие фотографии с праздника, оформленного в духе местных традиций.





«Как-то раз мы вдруг поняли, что можно жениться когда угодно и сколько хочешь и, конечно же, не разводясь между свадьбами. Надо просто захотеть сотворить праздник любви вне рамок и предрассудков», — написала Шпица в соцсетях.