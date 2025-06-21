Ольга Бузова поздравила своего бывшего Даву и его жену с рождением первенца — видео
В мае певица Мари Краймбрери (Марина Жадан) и рэпер Дава (Давид Манукян) стали родителем. У супругов появилась дочь.
На сольном концерте Димы Билана в Москве Ольга Бузова неожиданно для всех заключила в объятия исполнительницу хита «Пряталась в ванной». Видео опубликовало издание Super в Телеграм-канале.
Судя по всему, телеведущая решила поздравить жену своего бывшего возлюбленного Давы с рождением дочери. Девушки улыбались, смеялись, а Дава терпеливо ждал рядом, пока эмоциональный момент между Мари и Ольгой закончится.
Еще можно заметить, что Бузова весьма долго что-то рассказывала на ухо супруге Давида Манукяна. Однако детали разговора остаются загадкой.
Стоит напомнить, что роман телеведущей и рэпера завязался в начале 2019 года, а в декабре влюбленные решили рассекретить его. Но долго отношения не продлились — в декабре 2020 года пара объявила о разрыве.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Читайте также: