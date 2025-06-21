Ольга Бузова поздравила своего бывшего Даву и его жену с рождением первенца — видео

21 июня 2025, 22:11

Ольга Бузова обняла Мари Краймбрери на концерте Димы Билана

Ольга Бузова (Фото: Инстаграм* @buzova86)

В мае певица Мари Краймбрери (Марина Жадан) и рэпер Дава (Давид Манукян) стали родителем. У супругов появилась дочь.