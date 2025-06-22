Личная жизнь не сложилась: Александр Добрынин ходит на могилу к коту
Певец Александр Добрынин ходит на могилу к коту по кличке Барс
Александр Добрынин тяжело переживает потерю любимого кота по кличке Барс. В программе «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1» артист признался, что регулярно посещает могилу питомца. Например, прошлым летом он навещал его пять раз в неделю.
«У меня нет ни детей, ни жен, и мать умерла недавно, и кот умер. И да, действительно, я хожу на кладбище и кладу всегда розовые розы именно коту. Сейчас, конечно, поменьше стал ходить из-за работы», — рассказал исполнитель хита «Розовые розы».Певец, чья личная жизнь так и не сложилась, особенно остро воспринял смерть пушистого друга, с которым прожил вместе много лет. Со временем музыкант завел нового четвероногого, опубликовав с ним фото в соцсетях.