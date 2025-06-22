Личная жизнь не сложилась: Александр Добрынин ходит на могилу к коту

22 июня 2025, 07:15

Певец Александр Добрынин ходит на могилу к коту по кличке Барс

Фото: iStock/lkoimages

Александр Добрынин тяжело переживает потерю любимого кота по кличке Барс. В программе «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1» артист признался, что регулярно посещает могилу питомца. Например, прошлым летом он навещал его пять раз в неделю.







«У меня нет ни детей, ни жен, и мать умерла недавно, и кот умер. И да, действительно, я хожу на кладбище и кладу всегда розовые розы именно коту. Сейчас, конечно, поменьше стал ходить из-за работы», — рассказал исполнитель хита «Розовые розы».