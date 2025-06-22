Первый муж Полины Гагариной тайно женился на 24-летней девушке
Первый муж Полины Гагариной, актер Петр Кислов, тайно женился на девушке, которая младше его почти на 20 лет. Избранницей стала Яна Зорина, которая училась у Кислова актерскому мастерству. До этого мужчина ходил холостяком на протяжении 14 лет.
Пара не афишировала событие и сыграла свадьбу тайно. Сейчас Кислов радостно делится дальнейшими планами в предстоящей семейной жизни.
«Хотелось бы дочку, но будет парень — мы же не скажем, что нет», — рассказал актер в эфире программы «Ты не поверишь!».
Пара проживает в загородном доме, где Кислов увлекся садоводством. В быте у Петра и Яны нет никаких разногласий, ведь оба супруга готовят поочередно.
Напомним, что первой женой Петра Кислова является певица Полина Гагарина, с которой он прожил три года. В браке родился сын Андрей, которому сейчас 17 лет. Подросток работает с матерью в музыкальном бизнесе. Развод произошел из-за постоянных разъездов Кислова, к чему Полина была не готова. При этом экс-супруги поддерживают общение, пусть и только по вопросам воспитания сына.