Первый муж Полины Гагариной тайно женился на 24-летней девушке

22 июня 2025, 01:28

Полина Гагарина (Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко)

Первый муж Полины Гагариной, актер Петр Кислов, тайно женился на девушке, которая младше его почти на 20 лет. Избранницей стала Яна Зорина, которая училась у Кислова актерскому мастерству. До этого мужчина ходил холостяком на протяжении 14 лет.





Пара не афишировала событие и сыграла свадьбу тайно. Сейчас Кислов радостно делится дальнейшими планами в предстоящей семейной жизни.





«Хотелось бы дочку, но будет парень — мы же не скажем, что нет», — рассказал актер в эфире программы «Ты не поверишь!».