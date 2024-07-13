Иноагент Галкин* спел песни Ротару на мове на свадьбе украинки в Италии

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Максим Галкин* выступил на свадьбе украинки, которая проходила в Италии в элитном поместье на берегу озера Комо. Артист исполнил песни Софии Ротару на украинском языке.
Кадры веселья опубликовали в социальных сетях, пишет телеграм-канал «RT на русском». По сообщениям украинских СМИ, аренда такой виллы на один день стоит 19 тысяч евро (около 1,8 миллиона рублей). Гонорар самого Галкина* за такие выступления начинается от 100 тысяч евро (9,5 миллиона рублей). Предположительно, владелицей поместья является россиянка, уехавшая из Москвы в Италию.
Украинские пользователи в сети раскритиковали артиста за то, что он где угодно выступает за деньги, а также за то, что пел «для сбежавших уклонистов».
Другой украинец с ядовитой иронией написал, что «бедные беженцы» отвалили полмиллиона за три песни, а работяг просят собирать деньги на дроны.
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* Признан иноагентом в РФ
Украинские пользователи в сети раскритиковали артиста за то, что он где угодно выступает за деньги, а также за то, что пел «для сбежавших уклонистов».
«Спел для ворюг которые нас объедают и над нами издеваются. Ничего такого, просто деньги» — написал один из комментаторов.
Другой украинец с ядовитой иронией написал, что «бедные беженцы» отвалили полмиллиона за три песни, а работяг просят собирать деньги на дроны.
«Кому песни в Италии, а кому в окопы», — философски заключил ещё один пользователь.
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* Признан иноагентом в РФ
Александр Бойцов