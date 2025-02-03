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Любовные драмы, обвинения в домогательствах и побег из России: что скрывает Шура Би-2?

Александр Уман (фото: социальные сети)

Александр Уман (фото: социальные сети)

Шура Би-2, он же Александр Николаевич Уман — гитарист, композитор и один из основателей группы «Би-2» 3 февраля отпраздновал своё 55-летие, выпустив новый альбом своего проекта «Нечетный воин». Уже второй раз вступительное слово на пластинке озвучил его сын Оливер, а в записи двух песен приняла участие дочка Ева. О том, как складывается жизнь музыканта, а также его карьере и личной жизни, расскажет «Радио 1».

Биография Шуры «Би-2»


Детство и юность




Александр Уман родился 3 февраля 1970 года в Бобруйске в семье, далёкой от музыки. Однако его дядя Михаил Карасёв, музыкант из местной группы «Солнечная сторона» оказал большое влияние на племянника, подарив ему первую бас-гитару.

С детства Шура увлекался музыкой: играл в детском оркестре на балалайке-контрабасе, а также занимался спортом и писал стихи. Однако в учёбе ему не везло — он не закончил даже 9 классов и в итоге после 8-го поступил в музыкальное училище в Минске в возрасте 15 лет.

Александр Уман (фото: социальные сети)

Параллельно с учёбой он посещал театральную студию «Ронд» при Дворце пионеров, где и познакомился с будущим партнёром по группе «Би-2» Егором Бортником (Лёва «Би-2»)*. После закрытия студии они вернулись в Бобруйск, где продолжили заниматься музыкой, а Александр устроился работать в ДК шинного комбината.

После распада Советского Союза в 1991 году Александр вместе с семьёй эмигрировал в Израиль. Там он сменил около 15 профессий, пытаясь заработать на жизнь, в том числе работал охранником и маляром. Спустя два года он переехал в Австралию, где впоследствии получил гражданство. За всё время жизни в России он так и не получил российское гражданство, предпочитая продлевать вид на жительство. В итоге у него осталось гражданство Израиля и Австралии.

«Всё начиналось в Белоруссии, в городе Бобруйске, в 1987 году. В 91-м случилась моя первая эмиграция. Вообще у меня четыре эмиграции, так что мне ничего не страшно. Позже эмигрировали с семьей в Израиль, где прожили полтора года, как раз Лёва* приехал. Потом прожили девять лет в Австралии, затем приехали в Россию», — рассказал Шура.

В Россию Шура вернулся осенью 1999 года вместе с Лёвой*, и именно тогда группа «Би-2» обрела новую популярность.

Основание «Би-2»


Главным творческим проектом Шуры Би-2 остается группа «Би-2», которую он основал вместе с Лёвой*. Коллектив вырос из группы, появившейся после закрытия театральной студии «Ронд». Сначала они назывались «Братья по оружию» и даже выступили на фестивале «Рок-ревю» в Бобруйске в 1988 году. Позже название сменили на «Берег истины» — в честь одной из песен группы «Солнечная сторона», где играл дядя Шуры. Вскоре название сократили до «Би-2», и именно оно закрепилось за группой.

Александр Уман и Егор Бортник* (фото: социальные сети)

Даже после переезда в Израиль музыканты продолжали творить. Особенно активно работа велась, когда к Шуре присоединился Лёва*. Они выступили на Иерусалимском рок-фестивале и заняли первое место. Однако с переездом Александра в Австралию группа фактически прекратила существование, хотя друзья продолжали работать вместе, общаясь по телефону.

В 1998 году они записали первый альбом «Бесполая и грустная любовь», но из-за кризиса в России его удалось выпустить только в 2004 году.

Настоящая популярность пришла к «Би-2» в 2000 году после выхода фильма «Брат-2», где прозвучала их песня «Полковнику никто не пишет». До этого музыканты уже выступали в России, участвовали в фестивалях и появлялись на телевидении, но именно саундтрек к культовому фильму сделал их по-настоящему известными. В дальнейшем группа активно сотрудничала с кинематографом, особенно с «Квартетом И», записывая саундтреки к их фильмам. В ответ актеры театра снимались в клипах «Би-2».

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Личный проект Шуры


Однако «Би-2» — не единственный проект Шуры. В Австралии он играл в группе Chiron, а в 1994 году создал коллектив Shura B-2 Band. Позже вместе с Бортником* он запустил проект «Нечётный воин», где все песни написаны на стихи его дяди Михаила Карасёва.

В 2018 году Шура организовал «супергруппу» «Куртки Кобейна», для которой песни писали разные авторы, а исполняли их известные музыканты.

Александр Уман (фото: социальные сети)

Несмотря на личные проекты, распада группы «Би-2» не произошло — с февраля 2025 года её основатели отправляются в тур по Германии.

Раздельные выступления и дистанционная запись альбомов были привычной практикой для коллектива ещё с 90-х годов, поскольку музыканты жили в разных странах.

Политические взгляды


В 2022 году Лёва Би-2* окончательно переехал в Испанию, где у него уже была квартира. Он открыто высказывал своё негативное отношение к внешней политике России, тогда как Шура предпочитал не обсуждать гражданскую позицию. Поклонники восприняли его молчание как поддержку взглядов Бортника*.

Со временем группа всё реже выступала в России, а после событий января 2024 года Егор* и вовсе заявил, что не собирается возвращаться в Москву. Речь идёт о задержании группы на Пхукете после их концерта. Тайская полиция арестовала музыкантов за выступление без специального разрешения на работу, и они провели ночь в участке. Встал вопрос о возможной депортации в Россию, но поскольку у Шуры и Лёвы* нет российского гражданства, это грозило только остальным членам коллектива.

Ситуация вызвала широкий резонанс, и в неё вмешались дипломаты нескольких стран. В итоге Лёва* вернулся в Испанию, а Шура сначала отправился в Израиль, а затем переехал в Ригу, где в декабре у него было запланировано концертное шоу Rock’n’Talk.

Александр Уман и Егор Бортник* (фото: социальные сети)

Личная жизнь Шуры «Би-2»


В 1994 году Шура Би-2 начал встречаться с пианисткой Викторией Билоган, а спустя пять лет они поженились. Их отношения строились не только на любви, но и на совместном творчестве — Виктория принимала активное участие в проекте Shura B-2 Band, помогая писать песни. Однако семейная жизнь не укрепила их союз, и в 2001 году супруги расстались.

Позже музыкант встречался с моделью Ольгой Страховской, которая снялась в клипе «Город-сказка». Их роман длился около пяти лет, и Ольга даже появилась в клипе «Зажигать». По слухам, причиной разрыва стала бытовая нестабильность: в начале 2000-х музыканты ещё не получали больших гонораров, а значительная часть доходов уходила продюсеру.

Следующей избранницей Шуры стала дизайнер Екатерина Добрякова. Она часто работала с группой, создавая эскизы для обложек альбомов. Их дружба переросла в роман в 2006 году, а спустя два года Александр сделал ей предложение. Екатерина взяла время на раздумья, но, судя по всему, отказала, поскольку вскоре пара рассталась.

Настоящую любовь музыкант встретил случайно. Елизавета Решетняк работала пилотом вертолёта и доставляла гостей на частную вечеринку в Италии, где выступал Шура. Это знакомство стало судьбоносным — вскоре они поженились.

«У Лизы был бизнес, она пилот вертолета. Привезла богатеньких парней в маленький городишко после Нового года отдохнуть на нашем концерте. После него мы и познакомились», — рассказал музыкант.

Александр Уман с женой и детьми (фото: социальные сети)

В семье родились двое детей — дочь Ева и сын Оливер. Супруги решили обосноваться в США. Как и любая известная пара, они не избежали слухов. В 2015 году в СМИ появилась информация, что Елизавета ушла от мужа к парикмахеру, но эти сплетни вызвали у супругов лишь смех.

Обвинили в домогательствах


В прошлом году Александра Умана обвинили в неверности. Визажист Елена Орфаниди рассказала, что перед концертом в Караганде музыкант уделял ей особое внимание, а после выступления предложил провести вечер вместе. Интересно, что речь шла о событии, произошедшем в июне 2023 года, но свою историю девушка решила обнародовать только после скандального ареста «Би-2» в Таиланде.

Елена подкрепила свои слова видеозаписями со скрытых камер, где Шура действительно делает ей комплименты. Однако остаётся загадкой, что именно он тихо сказал ей на ухо во время раздачи автографов. Сам музыкант ситуацию никак не прокомментировал, оставив поклонников разделяться на два лагеря — тех, кто поверил девушке, и тех, кто отнёсся к её словам скептически.

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*Егор Бортник (Лева Би-2) признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 26.05.2023.
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#супруги
«Это не вот этот вот, а мой любимый мужчина»: Семенович деликатно отреагировала на критику Водонаевой
Семенович ответила Водонаевой на критику себя и своего мужчины
03 февраля 2025, 15:59

Анна Семенович (Фото: соцсети)

Анна Семенович прокомментировала жесткие высказывания Алены Водонаевой в адрес себя, а также своего мужчины.
Ранее выпускница «Дома-2», обсуждая певицу,заявила, что ей нравится, когда Семенович открывает ноги, а не надевает «бабкины балахоны и скачет по Мальдивам со своей парочкой».

Прокомментировать попросили подписчики Семенович. Ей показали отрывок из шоу с критикой Алены. Однако Анна не стала опускаться до взаимных оскорблений, а просто призвала Водонаеву быть немного добрее, а своего мужчину призвала называть «не вот этот вот», а по имени.

«Мне Алена очень симпатична. Но я не очень понимаю… Она вроде не стилист, почему она обсуждает мой стиль одежды? Я не обязана нравиться Алене. На Мальдивах все ходят в пляжных балахонах, потому что там очень жарко, очень влажно. Там все ходят босиком. Нормальные свободные люди не наряжаются в вечерние платья на Мальдивах. Но что меня больше поразило, так это то, что Алена прошлась по моему молодому человеку, сказав, что я скачу по Мальдивам "с вот этим вот". Это не вот этот вот, это мой любимый мужчина», — деликатно отреагировала Семенович на оскорбления в соцсети.

Она подчеркнула, что у ее избранника есть имя и порекомендовала Водонаевой стать немного добрее. Тогда, по ловам Семенович, жизнь, возможно, заиграет новыми красками.

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«Искала драйв»: Орлова о мужчинах в своей жизни
Ольга Орлова искала в отношениях с мужчинами драйв, а не деньги
03 февраля 2025, 15:49

Ольга Орлова (Фото: соцсети)

Актриса Ольга Орлова никогда не искала денег в отношениях с противоположным полом. Своими предпочтениями знаменитость поделилась в социальных сетях.
«Поверьте, я никогда не искала денег, я искала драйв, игру мозга, бабочек в животе, и, как следствие, любовь», — пояснила женщина.
Орлова подчеркнула, что у мужчин в ее жизни был совершенно разный достаток. По ее словам, каждый человек привык к своему определенному уровню жизни.

«Вопрос не в том, что я меркантильная (…), а в том, что ни один адекватный здравомыслящий мужчина не позволит себе быть в отношениях, которые будут его угнетать», — добавила Орлова.
Перед этим стало известно, чем удивила подписчиков телеведущая Ольга Бузова. Каким было это удивление, читайте в нашем материале.

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Стала мачехой для дочери Волочковой и нашла счастье с ее бывшим: как живет «русская Мэрилин Монро» телеведущая Елена Николаева

Вдова Левкина раскрыла его последние слова перед смертью
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Стала мачехой для дочери Волочковой и нашла счастье с ее бывшим: как живет «русская Мэрилин Монро» телеведущая Елена Николаева
03 февраля 2025, 15:47

Елена Николаева (Фото: соцсети)

Елена Николаева — телеведущая, чье лицо и имя известно российским зрителям благодаря программе «Утро России». Однако путь Елены к успеху был вовсе неочевиден, а судьба могла сложиться совершенно иначе.
О необычной судьбе телеведущей Елены Николаевой — в материале «Радио 1».

Детство в Узбекистане и диплом нефтяника


Елена Николаева родилась в Узбекистане 25 декабря 1985 года. С малых лет она увлекалась литературой и писательством. Семья полностью поддерживала девочку, которая еще до школы проявляла нестандартное мышление. Благодаря этому Николаева поступила сразу во второй класс, так как переросла программу, занимаясь с родителями дома.

Спустя некоторое время семья переехала в Москву, и жизнь Елены значительно изменилась. Несмотря на тягу к творчеству, девушка по настоянию родителей поступила в Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина. В 2009 году Николаева получила диплом с отличием.

Путь к успеху


Николаева также прошла курсы для инвесторов, училась в Сингапуре на бизнес-программе. Дополнительное образование по специальности «телеведущая» получила в Российском университете дружбы народов в 2011 году. После чего полтора года училась в школе актёрского мастерства и режиссуры Московского театрального центра (МТЦ) при театре Р. Виктюка и «Польском театре в Москве», но театральное образование не завершила.

Практически сразу после этого Николаева стала корреспондентом в одном из изданий. Через время ей предложили попробовать себя в эфире. С того момента карьера молодой ведущей стремительно пошла в гору.

Елена Николаева (Фото: соцсети)

С 2015 года Елена Николаева является лицом передачи «Утро России», помимо этого, ведёт на канале рубрику «Интервью с первыми лицами». Примечательно, что многие зрители отмечают сходство Елены с Мэрилин Монро.

Открыла ресторан благодаря бабушке


Стоит отметить, что Елена — разносторонняя личность. Она не только построила успешную карьеру, написала книгу, но и открыла собственный ресторан «Сезоны» в Москве. Данный проект оказался успешным, и вскоре было открыто ещё два ресторана этой сети.

По словам Николаевой, на открытие ресторана она решилась благодаря своей бабушке.

«Я благодарна ей за талант учителя, терпение, поощрение моего любопытства. С ней мы готовили плов, манты, печенье, пироги, варили сезонное варенье. И происходило это всё красиво, с лёгкостью и как-то играючи. После замешивания теста и ожидания, когда оно выйдет румяным из духовки, мы создавали десерты и для моих кукол, украшали их бисером. Так во мне закладывались основы женщины», — пояснила Николаева.

Не многие знают, что ведущая также активно занимается благотворительностью: она опекает фонд «Подарок Ангелу» и фонд «Юна».

Личная жизнь Елены Николаевой


6 ноября 2020 года Елена Николаева вышла замуж за известного бизнесмена Игоря Вдовина, который старше ведущей более чем на 20 лет. В России он известен прежде всего как экс-возлюбленный балерины Анастасии Волочковой, которая родила ему дочь Ариадну. Роман с предпринимателем у журналистки начался в 2017 году.

Елена Николаева и Игорь Вдовин (Фото: соцсети)

«Игорь захватывал меня красиво. Я каждой девушке желаю такую историю. Он сделал для этого совершенно невозможные вещи, совершал правильные поступки, которых, если бы это было кино, хватило бы на несколько фильмов. Он исполняет все мои мечты», — рассказывала Елена.

Напомним, что у бизнесмена уже есть четверо детей — помимо дочери от Волочковой, он воспитывает троих наследников от первого брака. Причём Ариадну Вдовин забрал к себе, так что Елене сразу же пришлось примерить на себя роль мачехи. В итоге ей удалось подружиться с девочкой, они даже стали выходить вместе в свет. Да и сама Ариадна всегда тепло отзывается о новой супруге своего отца.

Мачеха для дочери Волочковой и мать двоих детей


В 2021 году у супругов появился первый общий сын Александр. А в феврале 2024 года стало известно, что улыбчивая ведущая «России 1» снова беременна. В начале мая у Елены и Игоря родился еще один сын.

В декрет телеведущая, как и в случае с первым сыном, уходить не стала. Всего через семь дней после родов она впервые появилась на публике вместе с малышом, которого, к слову, назвали Романом.
Елена Николаева (Фото: соцсети)

Аудитория журналистки не редко задается вопросом, как Николаева справляется с ролью мачехи и как складываются её отношения с дочерью скандальной балерины. Елена о падчерице всегда отзывается с нежностью, подчёркивая, что очень ценит помощь самой девочки. А вот с мамой Ариадны, Анастасией Волочковой, у Николаевой отношения не сложились.

Недавно Николаева в своем блоге высказалась о работе на удаленке. Елена пожаловалась, что у нее все же не получается совмещать работу и материнство.

39-летняя ведущая опубликовала в соцсетях снимок, сделанный в домашней обстановке. Николаева в розовой рубашке держала на руках младшего сына, старший ребенок тоже пристроился рядом с матерью и с улыбкой смотрел в камеру. Сама Елена выглядела измотанной, отметили подписчики.

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«Оля, что с тобой?»: Чем удивила подписчиков Бузова
Бузову назвали киргизочкой в купальнике после ее нового видео
03 февраля 2025, 15:46

Ольга Бузова (Фото: соцсети)

Подписчики телеведущей Ольги Бузовой были неприятно удивлены после публикации ее нового видео в социальных сетях. Теледива опубликовала кадры в купальнике.
«Оля, что с тобой? Везде целлюлит…», «Я подумала, Оля в детстве — косы, купальник», «Девочка-пухлях — киргизочка в синем купальнике», «Вроде спортом постоянно занимается и при этом все больше поправляется», «Режима нет, организм не молодеет», — раскритиковала Бузову аудитория.


Ольга Бузова (Фото: соцсети)

Кто-то из юзеров даже предположил, что селебрити больна или хочет забеременеть. Судя по кадрам, знаменитость, возможно, отдыхает на Мальдивах или путешествует по Азии.

Ранее сообщалось о том, как сегодня живет Дарья Клюкина из шоу «Холостяк».

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Всплыла переписка принца Эндрю с Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в педофилии
Обнародована странная переписка принца Эндрю с Джеффри Эпштейном
03 февраля 2025, 15:39

Фото: iStock/anyaberkut

В Сети появилась странная переписка принца Эндрю с Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в продаже людей в рабство и педофилии, пишет RadarOnline.
В 2019-м младший брат Карла III, принц Эндрю, оказался фигурантом уголовного дела о продаже людей в рабство и педофилии из-за своей многолетней дружбы с Джеффри Эпштейном, которого и обвинили в этих преступлениях. Позже он совершил самоубийство в тюрьме. Эндрю тюрьмы смог избежать, выплатил компенсацию, однако его репутация и отношения с семьей были испорчены навсегда. Карл III лишил брата финансирования и других королевских привилегий.

А на днях в Сети всплыла старая переписка принца с Эпштейном, которые датированы февралем 2011 года. К этому времени мужчины якобы полностью перестали общаться.

«Будь на связи, мы еще сыграем», — написал Эндрю Джефри.

При этом некоторые письма он отправил своему другу в день предъявления обвинений в насилии.

По данным RadarOnline, данная переписка уже передана в суд Лондона для дальнейшей экспертизы.

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Крутила романы с Кридом и Глинниковым, а вышла замуж за сотрудника «Газпрома»: как живет участница шоу «Холостяк» Дарья Клюкина
03 февраля 2025, 15:08

Дарья Клюкина (Фото: соцсети)

Российская модель и актриса Дарья Клюкина получила большую популярность после участия в пятом и шестом сезонах реалити-шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ. Однако, кроме славы, проект не принёс девушке ничего, замуж она впоследствии вышла за весьма обеспеченного топ-менеджера «Газпром-медиа» Владимира Чопова.
Как сейчас живет бывшая участница реалити-шоу и какой путь она прошла для обретения известности, читайте в материале «Радио 1».

Из провинциального города к «звездам»


Дарья Клюкина (Фото: соцсети)

Дарья Клюкина родилась в уральском городке Карпинске и в детстве столкнулась с психологическими травмами: ранний уход отца и нападение овчарки, из-за чего она начала заикаться. Это сделало её неуверенной в себе и замкнутой.

После школы она поступила в Уральский федеральный университет на факультет «Государственного и муниципального управления». Чтобы заработать, Клюкина сначала раздавала флаеры, потом устроилась менеджером по продажам стройматериалов, подрабатывала моделью, снималась в рекламе и даже освоила профессию парикмахера-стилиста.

Однако учебу она не закончила, так как её внимание привлекло одно из ведущих модельных агентств Сочи. В какой-то момент она начала развивать сеть кофеен в Сочи, хотя настоящим хозяином был её бойфренд Сергей Наумов. Кроме того, она снималась для рекламных кампаний, посвящённых продвижению одежды.

Попала на ТВ


В 2017 году Дарья впервые засветилась на телеканале ТНТ в сериале «Улица». Девушка сыграла эпизодическую роль Карины в 77-м эпизоде комедийного сериала. Многие задаются вопросом, как она из модели, рекламирующей одежду, стала актрисой федерального канала. Возможно, ей просто повезло оказаться в нужное время в нужном месте.

Позже Дарью Клюкину пригласили принять участие в романтическом шоу «Холостяк», где она могла бы побороться за сердце Ильи Глинникова. Модель потом расскажет, что она согласилась на участие в шоу, потому что в тот момент у неё был перерыв в отношениях с её молодым человеком, и она хотела «вернуть вкус к жизни». На шоу девушка сразу привлекла внимание «интерна Романенко» и была одной из первых, кому холостяк вручил розу. Илья Глинников трижды приглашал Дарью на свидания, но она приняла решение покинуть проект и вернуться в Сочи к бывшему бойфренду.

Дарья Клюкина и Егор Крид (Фото: скриншот шоу «Холостяк»)

Спустя год Клюкина вновь стала участницей шоу «Холостяк», надеясь найти свою любовь уже с Егором Кридом. В этот раз Дарья дошла до финала и получила заветное кольцо. Вот только любовь была наигранной, но никак не реальной. После завершения проекта Дарья и Егор решили сохранить дружеские отношения.

В одном из YouTube-шоу Егор Крид рассказал, на чем было окончено общение с Клюкиной.

«Она сказала мне, что она меня любит. Я сказал ей: «Хорошо. Ты готова прямо сейчас удалить свой Инстаграм, как когда ты мне сказала в январе при первой встрече?». А она мне: «Конечно, нет! С чего вдруг я буду удалять свой Instagram*?». И тогда мы пожали друг другу руки и разошлись», — поделился с ведущим певец.

После того как она одержала победу в шестом сезоне шоу «Холостяк», Дарья стала лицом нескольких косметических брендов, в частности Always, и снялась в рекламе стайлера для волос Polaris. Кроме того, она приняла участие в клипах известных исполнителей на песни: «Молния» Димы Билана, «Выделяйся» Миши Марвина и «Вредная привычка» Вовы Селиванова. Она также стала ведущей актрисой в комедийном сериале «Самки богомола», который выходит на телеканале ТНТ. Иными словами, не любовь искала Клюкина на романтическом шоу, а популярности.

Свадьба с топ-менеджером «Газпром-Медиа»


Дарья Клюкина и Владимир Чопов (Фото: соцсети)

4 октября 2019 года модель вышла замуж за Владимира Чопова. Топ-менеджер «Газпром-Медиа» ради Клюковой разорвал отношения с Ивановой, талантливой художницей, которая должна была вскоре стать матерью его ребёнка.

Свадьба была поистине шикарной. Торжество прошло на озере Комо, в роскошном итальянском особняке Balbiano, который часто выбирают для проведения свадебных церемоний. После церемонии гостей ожидал банкет и праздничная часть с танцами. Среди гостей были Яна Рудковская, Дима Билан и Николай Басков.

18 апреля 2024 года Дарья Клюкина впервые стала мамой. У неё и её супруга Владимира Чопова появился сын, которого назвали Александром.

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*Соцсеть, признанная в России экстремистской
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Вдова Левкина раскрыла его последние слова перед смертью
Левкин перед смертью жаловался на недомогание
03 февраля 2025, 15:04

Владимир и Марина Левкины (Фото соцсети)

Вдова певца Владимира Левкина Марина раскрыла его последние слова. Как уточняет Starhit, мужчина жаловался на недомогание.
«Я так устал, все нормально. Я очень хочу пить. Тут капельница, все мои хорошие, я тебя люблю. Тяжело говорить, позже созвонимся. Я еще сплю здесь», — приводит издание слова исполнителя.
Журналисты добавили, Марина, как и Владимир, не думала, что этот звонок станет последним. Пара была уверена, что звезда сцены скоро выздоровеет и окажется дома.

Перед этим звезда телепроекта «Дом-2» Ирина Пинчук рассказала о своем состоянии после проведенной операции. Женщина обратилась к подписчикам в социальных сетях. Подробности в нашем материале.

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Солистка группы «Ленинград», связь с банкиром и тибетский монастырь: Что известно о возлюбленной Джареда Лето — Яне из России
03 февраля 2025, 14:47

Джаред Лето (Фото: соцсети)

Джаред Лето – актер, обладатель премии «Оскар», а также лидер группы «30 Seconds to Mars». Он завоевал множество поклонников по всему миру, особенно в России. Артист открыто признает, что взаимная любовь между ним и российскими фанатами очень сильна.
Недавно Джаред Лето сообщил, что в апреле снова окажется в Москве, но не ради концерта, а чтобы встретиться со своей новой возлюбленной. Что же связывает певца с Россией помимо профессиональной деятельности, и кто является его новой девушкой? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Роман с Валерией Кауфман

Джаред Лето известен своими романами с русскими моделями. В 2013 году его спутницей стала Анастасия Кривошеева, но их отношения быстро закончились, и она вскоре вышла замуж за DJ Smash. После этого Лето замечали с моделями Катей Богучарской и Викторией Левиной, но затем он на время исчез из поля зрения.

В 2020 году папарацци запечатлели Лето с Валерией Кауфман, с которой он познакомился в 2015 году. Их отношения длились семь лет, включая знакомство с матерью Джареда. Однако в 2024 году Валерия ушла к наследнику французских сахарных магнатов, Дмитрию Варсано, они поженились.

Фото: iStock/fufupix

Роман с Дарьей Корчиной

Джаред Лето быстро оправился после расставания и всего через пару месяцев был замечен в компании другой россиянки, Дарьи Корчиной. Папарацци запечатлели их в итальянском Портофино, где влюбленные не скрывали своих чувств и постоянно держались за руки. Однако сам Лето предпочитал не комментировать свои отношения на публике, оставляя детали в тайне.

О Дарье известно немного: она родом из Саратова. Начала свою карьеру в модельной индустрии в 2014 году, быстро завоевав популярность. Корчина не давала интервью и привлекала внимание прессы в основном благодаря своим отношениям с актером, который значительно старше ее. Вскоре пара рассталась, и Лето снова оказался в поисках любви, о чем с удовольствием сообщил своим поклонницам на одном из концертов.

Джаред Лето (Фото: соцсети)

Новая любовь

После разрыва с Дарьей Корчиной Джаред Лето завел роман с моделью из Мьянмы Тет Тинн, однако эти отношения также не стали серьезными. Причины их расставания остаются загадкой, но поклонники предполагают, что на это могло повлиять новое увлечение актера — Яна Величко. Их знакомство произошло на Неделе моды в Париже в 2023 году, и с тех пор они уже около года вместе. Об их романе стало известно лишь недавно, когда Яна вышла на сцену во время концерта группы «30 Seconds to Mars» и последовала за музыкантом в гримерку.

Яна родилась в Брянске в 1985 году и, к удивлению многих, не намного младше самого Лето. С детства увлекаясь игрой на гитаре и рок-музыкой, Яна также посещала художественную школу. После получения аттестата она поступила в МГГУ на специальность «мировая экономика», хотя её мечтой была карьера актрисы, против чего выступали родители.

После окончания университета Яна вышла замуж за банкира Павла Косова и родила ему двоих детей. Позже она открыла в Москве бутик Le Premier, который быстро завоевал популярность, а сама Величко часто появлялась в интервью модных изданий. В 2010-х ее имя звучало на устах всех, кто интересовался модой и светской жизнью столицы. Однако спустя несколько лет бутик закрылся из-за значительных убытков, что многие связывают с разводом Яны с Павлом Косовым.

Фото: iStock/Grosescu Alberto Mihai

После развода с банкиром Яна Величко уехала в тибетский монастырь для духовного просвещения. Вернувшись, она стала известна как Ясс Джалю, открыла YouTube-канал, начала писать книги и выпустила музыкальные композиции под именем Яна Асс. В 2022 году Анастасия Волочкова привлекла внимание к ней, заявив, что она — новая солистка группы «Ленинград», на что Яна лишь рассмеялась.

Перед встречей с Джаредом Лето Яна была в отношениях с продюсером Арутюном Таманяном, но они расстались после его отъезда в США. С Джаредом они встречаются более года, хотя их отношения стали известны только недавно. Певец планирует посетить Россию в апреле ради Яны, но некоторые поклонники подозревают, что их роман может быть частью контракта.

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Окна номера отеля, в котором жил Тимма перед смертью, выходят на Ваганьковское кладбище
03 февраля 2025, 14:23

Янис Тимма (фото: соцсети)

Менеджер отеля, в котором нашли тело латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, рассказала об условиях его проживания, опровергнув информацию о том, что он жил в дешевом номере с тараканами и питался в дешевой столовой.
Напомним, Янис Тимма совершил суицид в подъезде пятиэтажки. Его тело нашли около часа ночи 17 декабря. После этого звездные гости ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале заявили, что он совершил самоубийство в дешевом хостеле. Мужчина якобы снимал койко-место за полторы тысячи рублей «в комнате с тараканами и грязными обоями».

Речь идет об отеле «Апельсин» в Краснопресненском районе Москвы. Он находится у станции метро «Улица 1905 года», а стоимость номеров начинается от трех тысяч рублей за сутки. Окна выходят на Ваганьковское кладбище и скоростное Звенигородское шоссе.

«Мы не хостел, а отель приличного уровня. Вы сами видите, что у нас чисто и аккуратно. И нет никаких тараканов! Как нет и не было номеров за полторы тысячи. Для чего они все врут?! Для чего наш отель на ТВ выставляют чуть ли не «бомжатником», я не понимаю», — возмущается женщина.

Она уточнила, что Тимма хотел арендовать более дорогой номер, но свободных не было. Тогда он согласился поселиться в номере попроще.

Менеджер отеля также опровергла информацию о том, что Янис питался в дешевой столовой. По ее словам, спортсмен заказывал еду в дорогом ресторане, а в недорогое кафе напротив отеля он не заходил.

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